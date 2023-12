Excelência confirmada: Hospital Unimed-Rio mantém selo ONA III e recertifica tratamento da Sepse

Avaliação positiva do Instituto Qualisa de Gestão destaca sinergia entre equipes e qualidade nos serviços de saúde

O Hospital Unimed-Rio celebra mais uma vez a excelência em seus serviços de saúde, com a confirmação da manutenção do selo ONA III de Excelência, após uma avaliação rigorosa conduzida pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG). A avaliação, que durou dois dias e envolveu todas as áreas do hospital, ressaltou a sinergia entre as equipes e a dedicação na busca pela constante evolução da assistência prestada aos pacientes.

O diretor Geral do Hospital Unimed-Rio, Gabriel Massot, destaca a importância da colaboração entre as diferentes áreas e o impacto positivo que isso traz para a unidade. “A sinergia entre todas as áreas é evidente. As equipes valorizam o trabalho desempenhado e compreendem o impacto na constante evolução da assistência prestada aos nossos pacientes”, afirma.

Além da manutenção do selo ONA III, o hospital recebeu outra grande notícia no final do ano: a recertificação no tratamento da Sepse, uma doença potencialmente grave. O Certificado de Distinção na Identificação e Tratamento da Sepse, concedido pelo Instituto Latino Americano de Sepse, foi renovado com sucesso.

O diretor Médico da unidade, Luiz Fernando Simvoulidis, parabeniza as equipes pelo brilhante desempenho, especialmente o Time de Sepse, responsável pelo protocolo implementado nos diferentes setores. “É muito gratificante ver a vibração e o engajamento que nossos colaboradores demonstram nesses momentos. Parabéns a todos por mais esta conquista!”, destaca Simvoulidis.

Essas certificações reforçam o compromisso do Hospital Unimed-Rio com a qualidade e segurança dos serviços de saúde, proporcionando aos pacientes uma assistência de alto padrão.