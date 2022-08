Ex-participante do programa Bake Off Brasil fará workshop em Toronto e Nova Iorque

Do Brasil ao mundo: Gabriel Pita vai ensinar receitas em única aula

O chef Gabriel Pita, dono da Doceria Zucker e ex-participante do programa Bake Off Brasil, do SBT, estará em Toronto, no Canadá, do dia 13 de agosto para ensinar em uma única aula receitas “faça e venda”, para quem deseja empreender no universo da confeitaria.

Chef Gabriel Pita é dono da Doceria Zucker e ex-participante do programa Bake Off Brasil

Já no dia 18 de agosto, o chef aporta em Nova Iorque para ensinar também em aula única técnicas para “o melhor brownie do mundo”, com recheios coringa para bolos, cupcakes e outras receitas de culinária clássica.

No workshop, além de receitas e técnicas, ao final da aula o Chef abrirá um bate-papo com a turma, comentando sobre suas experiências no mundo da culinária e como em apenas um ano, se tornou uma das 10 docerias mais vendidas pelo aplicativo de delivery Ifood, em São Paulo. Atendendo a mais de 50 mil pedidos e nota 4,9 de 5,0.