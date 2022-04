Ex-gerente da IBM, André Diamand largou vida de executivo e fatura R$7 milhões com o Sexy Canvas

Para uma mente inquieta, o criador do Sexy Canvas transformou a vida de 3 mil pessoas ao

democratizar o conhecimento sobre comportamento de consumo e como usá-lo a favor do

seu negócio

André Diamand é o criador do Sexy Canvas, uma metodologia que mapeia as sensações da mente humana e as utiliza como ferramenta de atração e conquista de clientes, de forma direta e objetiva para fazer com que empreendedores alavanquem as vendas de seus produtos e mude sua visão em relação ao mundo dos negócios.

Em suas redes sociais, André soma, no Instagram, TikTok e Youtube, mais de 410 mil seguidores

Desde a sua criação, em 2019, o empreendedor já faturou mais de R$7 milhões com o Sexy Canvas.

Com leves traços de autismo, André era um criança com inteligência acima da média e começou a programar e ler códigos aos sete anos, ainda na infância criou a primeira locadora de jogos Atari (videogame da época), que se configurava como uma Blockbuster artesanal infantil. Numa época em que não havia internet e alta tecnologia.

André se destacava pela inovação. Pouco tempo depois, também criou um sistema delivery para restaurantes usando pagers – “uma espécie de IFood dos anos 90”. Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi na faculdade que começou a aprimorar ainda mais seus conhecimentos e ser reconhecido por sua inteligência. Somente no período da graduação, fez três iniciações científicas e deu palestras para doutorandos aos 18 anos. André também é inventor, mentor e

Aos 17 anos, ingressou na multinacional IBM e, aos 22 anos, tornou-se o gerente mais jovem em nível mundial. Nessa época, logo após sair da empresa, ainda no início da internet, o criador começou a hackear sistemas mundiais através do seu computador, montando um laboratório em sua casa, usando dessa habilidade para trabalhar e criar o seu negócio.

André investiu na área de segurança da informação e fundou a Future Security, empresa que mais tarde venderia por R$20 milhões e na qual criou o conceito de security outsource, aplicado a grandes empresas como a Oi, Banco BTG Pactual, Marinha Brasileira, Furnas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Ágora Investimentos. Após vender a empresa, tornou-se investidor-anjo e criou a VentureOne, consultoria para startups que buscavam investimento no mercado.

Em menos de dois anos depois de ter entrado no ramo de investimentos, foi alçado ao cargo de presidente da Associação Brasileira de Startups (Abstartups), papel que desempenhou durante o ano de 2015. Com todo seu conhecimento adquirido como investidor-anjo de startups, André percebeu que havia um padrão entre os negócios que davam certo e por isso, criou a metodologia Sexy Canvas, que busca democratizar o acesso a essa informação e tirar a mente do senso comum para mostrar os verdadeiros atalhos, por meio de estratégias de consumo que dão certo no mercado e alavancam o sucesso da empresa.

A metodologia de André explica porque algumas marcas faturam milhões e outras vão à falência em seu primeiro ano de atividade. O curso, que terá neste ano o lançamento de sua terceira edição, o Sexy Canvas 3.0 – Pandora, utiliza os Sete Pecados Capitais e a Psicologia para explicar o potencial de produtos, pessoas e comportamentos.



Em meio a ascensão dos infoprodutos, André decidiu parar por um ano e aprimorar

a sua teoria para a edição 3.0 do curso que conta com mais módulos de aplicação, suporte

técnico especializado em materiais complementares e novos cases.