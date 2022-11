Ex-BBB Tatiele Polyana se prepara para verão com procedimento no bumbum; especialista dá detalhes sobre a técnica

Esse é o procedimento ideal para quem deseja dar um “up” para a próxima estação



Com foco na próxima estação, a ex-BBB Tatyele Polyana exibiu o novo procedimento estético no bumbum. A técnica garante um “up” no visual, ocorre sem sedação e permite que a paciente retorne para casa no mesmo dia.

O especialista afirma que o procedimento garante também a eliminação da flacidez na região (Foto: Divulgação)

A bioestimulação de colágeno se tornou um dos procedimentos mais procurados pelas mulheres, principalmente para aquelas que desejam manter a beleza, saúde e corpo em dia. Entre elas, Tatiele Polyana que tem exibido o corpão nas redes sociais.

O especialista no segmento, o médico Hamilton Couto deu detalhes sobre o processo. Ele explicou que a técnica busca devolver a firmeza da pele, eliminando a flacidez que por vezes, é inevitável. Vale destacar ainda que dos 25 aos 30 anos há uma redução na produção do colágeno, enquanto dos 35 aos 40 anos, há a degeneração. Dessa forma, é essencial manter a atenção durante essas fases.

Legenda: Técnica é feita com anestesia local e não precisa de sedação (Foto: Divulgação)

Além de garantir a firmeza da pele, a técnica traz viço e pode melhorar, também, a textura local. O especialista indica ainda que não há limites de idade para realizar o procedimento, ainda que pacientes mais velhos tenham resposta mais lenta ao tratamento. “É válido lembrar que existe uma avaliação com cada paciente antes de realizar o procedimento. Precisamos verificar a recomendação e entender as expectativas do paciente”, finalizou