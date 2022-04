Ex-BBB Larissa Tomásio rouba a cena ao visitar seu antigo colégio

A sister foi convidada a ser jurada no concurso que vai escolher a musa do colégio, evento que já participou na adolescência.

A ex-BBB Larissa Tomásia começou a quarta-feira (6) de forma muito animada. Ao lado dos alunos do Colégio Terceiro Milênio, em Limoeiro, interior de Pernambuco, onde estudou quando adolescente, a sister agitou geral e roubou a cena.

O convite aconteceu logo pela manhã, quando Larissa tomava café e se preparava para a sua rotina de treinos na academia.

Ao chegar, os alunos receberam Larissa com muita festa e aplausos

“Eu tive que trocar de roupa porque agora eu vou no meu antigo colégio. Eu recebi o convite e é claro que eu não poderia deixar de ir, e aí o treino vai ficar pra mais tarde, vocês vão ter que esperar”, brinca a ex-BBB em seu perfil do Instagram.

Ao chegar, os alunos receberam Larissa com muita festa e aplausos. Ela foi convidada a ser jurada no concurso que vai escolher a musa do colégio, evento que a sister já participou quando estudante.

“Acabei de chegar no colégio que estudei, tenho um carinho muito grande! Foi onde passei boa parte da minha adolescência. Está dando uma nostalgia tão grande, que saudade eu estava daqui! Fui muito feliz aqui! Dá uma energia só de lembrar!”, declara.

Larissa visitou todas as turmas do Terceiro Milênio e ainda dançou um hit em alta entre os adolescentes

Larissa visitou todas as turmas do Terceiro Milênio e ainda dançou um hit em alta entre os adolescentes, a pedido de todos que estavam na quadra de esportes onde acontecia o evento.

“Me pegaram desprevenida hoje, eu não ‘tava’ esperando dançar aqui agora não. Tô fora de forma, numa correria grande, mas eu quero agradecer a vocês pelo carinho, eu amo o Terceiro Milênio, foi aqui que eu cresci”, agradece a ex-BBB.

Larissa finalizou a visita em seu antigo colégio cheia de presentes, cartinhas, flores e cartazes dos alunos, que ficaram em êxtase com a visita mais que especial da sister.

“É muito gratificante receber todo esse carinho, sério, eu nunca esperava por isso, tô muito feliz!”.