Ex-BBB Jake Leal Adota Tratamento Inovador para Incontinência Urinária

Jake Leal revela detalhes sobre seu tratamento a laser com Dra. Fabiane Gama para combater a perda de urina

Na tarde desta terça-feira, o ex-participante do Big Brother Brasil, Jake Leal, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar abertamente detalhes sobre um tratamento íntimo que está realizando para tratar a perda de urina. O influenciador, conhecido por sua presença marcante nas redes sociais, revelou que estava enfrentando o desconforto da incontinência urinária e decidiu buscar ajuda especializada.

O tratamento em questão envolve o uso do Laser de CO2 Fracionado na Ginecologia, realizado pela renomada Dra. Fabiane Gama, da Alife Clínica Médica. Em uma entrevista exclusiva, Jake compartilhou sua preocupação inicial com a incontinência urinária: “Estava começando a ter escape quando minha bexiga estava muito cheia, isso estava me deixando muito preocupada. Percebi que isso não é normal e busquei ajuda da Dra. Fabiane.”

A Dra. Fabiane Gama explicou que o Laser de CO2 Fracionado na Ginecologia é um procedimento versátil, utilizado para tratar diversas condições ginecológicas, incluindo atrofia vaginal, flacidez, ressecamento, dor na relação sexual, incontinência urinária, fissuras e melhorias estéticas. Além disso, ela destacou que o procedimento estimula a produção de colágeno, promovendo a saúde e função da região genital feminina.

Jake Leal, entusiasmado com os resultados, compartilhou: “Estou amando o tratamento que estou fazendo com ela. Eu já fiz duas sessões do laser íntimo e já senti diferença.” A matéria visa desmistificar o tratamento íntimo e incentivar a discussão sobre a saúde íntima feminina, contando com o testemunho público de uma figura conhecida, como Jake Leal, para normalizar o diálogo sobre essas questões.