Ex-BBB Caio Afiune é novo adepto do transplante capilar

O fazendeiro publicou nas redes sociais dele momento em que inicia o procedimento.

A segunda-feira (7) começou movimentada para o ex-BBB Caio Afiune. Apostando no cuidado pessoal, o ex-brother divulgou, no Instagram dele, o mais novo tratamento estético. Trata-se de um transplante capilar sofisticado com o médico Thiago Bianco, que já tratou famosos como Roberto Carlos, o jogador Lucas Lima e o cantor, Lucas Lucco.

Segundo Thiago, o transplante se dará pelo enxerto de cabelos retirados do próprio Caio, de uma área não afetada pela calvície, na ‘coroa’ da cabeça, área que incomoda o fazendeiro. A intervenção estética utiliza microscópios para lapidação das unidades foliculares e um software associado ao tricoscópio capilar; que utiliza inteligência artificial para analisar em tempo real o couro cabeludo, gerando informações detalhadas.

Ainda de acordo com o médico, o cabelo transplantado não cairá mais. A Clínica de Restauração Capilar Dr. Thiago Bianco é pioneira e referência em técnica FUE, contempla um centro cirúrgico particular construído especialmente para a realização de transplantes capilares, utilizando os melhores equipamentos mundiais, com destaque aos microscópios para lapidação das unidades foliculares e um software associado ao tricoscópio capilar; que utiliza inteligência artificial para analisar em tempo real o couro cabeludo, gerando informações detalhadas