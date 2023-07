OnlyFans, cirurgias plásticas e xenofobia: Layssa Souza abre o jogo em entrevista franca

Em uma entrevista emocionante ao Israel Cassol Show, a ex-bailarina do Faustão, Layssa Souza, corajosamente compartilhou experiências traumáticas de xenofobia que enfrentou ao longo de sua carreira. A modelo, dançarina e influencer digital, que atualmente reside em São Paulo, desabafou sobre os momentos em que foi alvo de preconceito e discriminação devido ao seu sotaque nordestino.

De ex-bailarina a influencer: Layssa Souza conta sua jornada e lida com preconceitos

Durante a entrevista, Layssa Souza relembrou um episódio particularmente doloroso quando estava gravando um comercial e foi questionada por um auxiliar de câmera sobre sua forma de falar. O rapaz insensivelmente sugeriu que o sotaque de Layssa fosse “corrigido”, como se fosse um defeito a ser eliminado. A modelo descreveu essa situação como “extremamente desrespeitosa”, mas felizmente o diretor interveio prontamente e pôs fim à atitude preconceituosa.

Ex-bailarina do Faustão revela relatos chocantes de xenofobia em entrevista exclusiva

Essa não foi a primeira vez que Layssa Souza enfrentou tal discriminação, conforme ela relatou durante a entrevista. A pernambucana revelou que episódios de xenofobia são relativamente frequentes em sua vida, e ela não consegue compreender o motivo pelo qual ainda há tanto preconceito em relação àqueles que vêm de outras regiões do país.

Ao lado de Israel Cassol, a conversa abordou outros tópicos relevantes. Layssa compartilhou sua opinião sobre a plataforma OnlyFans, deixando claro que jamais consideraria aderir a ela, pois acredita que envolve uma exposição muito intensa da vida privada. No entanto, ela ressaltou que respeita a decisão de quem opta por utilizar a plataforma como meio de sustento ou expressão artística.

A entrevista também foi marcada pela sinceridade de Layssa Souza ao falar sobre suas cirurgias plásticas. Sem tabus ou constrangimentos, ela admitiu ter passado por diversas intervenções estéticas e enfatizou que se sente confortável e confiante com suas escolhas, descrevendo-se de maneira bem-humorada como “inteira montada”.

A entrevista completa com Layssa Souza será transmitida no dia 31 de julho, às 22h30, na COM Brasil TV. Nesta entrevista reveladora, a modelo e influencer se abre sobre questões delicadas, desconstrói padrões e compartilha suas experiências para conscientizar sobre a importância da aceitação e respeito à diversidade cultural no país.