Evento sobre venda estratégica de empresas é destaque no Rio de Janeiro

Um evento sobre venda estratégica de empresas. Essa foi a ideia da Luzone Capital, empresa de consultoria financeira e de fusões e aquisições, ao organizar o “Business Meeting: Maximizando o valor da sua empresa para uma venda estratégica – O que fazer antes e depois?”, realizado no Novotel, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Evento teve a participação de empresários, contadores e profissionais das áreas financeira e jurídica

Créditos: Divulgação



O evento abordou as melhores recomendações e tendências para uma venda estratégica de empresas. Participaram empresários, contadores e profissionais das áreas financeira e jurídica, que acompanharam as palestras de representantes da Luzone Capital e da Taurus Investimentos, agente autônomo de investimento. O Business Meeting contou com apresentações sobre como preparar a empresa para venda, aspectos tributários das transações de M&A e levantamento de capital, estratégias de investimento pós-deal e aspectos de gestão estratégica e financeira.



“Os temas abordados possibilitaram aos participantes conhecer melhor o universo das fusões e aquisições, desde a identificação da oportunidade até o fechamento da negociação, como gerar mais valor ao negócio com estratégicas para maximizar o valor de uma empresa, e como investir de forma sustentável após uma eventual transação”, disse a Luzone. O evento contou ainda com o apoio institucional do Banco BTG Pactual, por conta de sua parceria com a Taurus Investimentos, e mostrou a possibilidade de transformar uma empresa para alcançar o sucesso através de um processo de M&A.