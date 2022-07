Evento leva clima de praia para Brasília

‘Na Praia Festival 2022’ proposta de pé na areia e beira-lago segue firme

O Festival ‘Na Praia’, com a temática ‘Aloha Hawaii’, dá à Brasília aquele clima de litoral e oferece ainda a Vila Gastronômica, com diversas operações de alimentos. Diferente das edições anteriores, em que o Dia de Praia era somente no domingo, neste ano também terá a opção para aproveitar o day use no sábado.

Festival ‘Na Praia’ apresenta temática ‘Aloha Hawaii’

A proposta de pé na areia e beira-lago seguem mantidas. O complexo conta ainda com uma ala de dança e esportes para quem quiser praticar beach tennis, vôlei de praia, futvôlei, ioga, além do espaço da parceira Academia O2, que vai criar uma academia toda em madeira inspirada na famosa academia de Tulum. A Zunia vai oferecer brinquedoteca, colônia de férias e até mesmo disponibilidade para festas de aniversário.

Destaques no ‘Na Praia 2022’

O evento, desenvolvido pela R2, conta com o apoio da GRUV para fazer a comunicação. “Cuidamos do projeto de comunicação de ponta a ponta, sempre em parceria com o time de marketing da R2, pudemos desenvolver todo material referente ao festival, como conteúdos digitais, comunidade com influenciadores e muito mais. Buscamos muito da essência do projeto que é revelada durante nosso processo de criação e cruzamos isso com o que o mundo está utilizando com foco em formatos eficientes”, comenta Gabriel Lira, cofundador da GRUV e Diretor de Criação da Agência.

O ‘Na Praia Festival 2022’, desenvolvido pela R2, contou com o apoio da GRUV para fazer a comunicação

Na Praia Festival

Até 11 de setembro

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe

Instagram: @tevejonapraia

Ingressos: Pelo app R2 e pelo site.

De segunda a sexta-feira, o acesso é gratuito para usufruir do dia. Dia Na Praia (day use): Sábado: R$ 30 e domingo: R$ 50.

Os valores dos shows variam de acordo com a programação e o lote dos ingressos.

Meia-entrada social no valor de R$ 5 cobrado no ato da compra, não sendo necessário levar o alimento no dia do evento.

Classificação:

Para o Parque de Experiências, a classificação é livre. Crianças até 12 anos não pagam para entrar das 9h às 13h. Para os shows, a classificação é de 16 anos.

Horários de funcionamento:

Esportes

Segunda a sexta-feira: das 8h às 21h (em dias de show, as atividades encerram às 16h)

Sábado: das 8h às 16h

Domingo: das 9h às 16h

Segunda a sexta-feira: das 8h às 21h

Sábado e domingo: das 9h às 16h

Dia Na Praia

Sábado e domingo: das 9h às 16h

Entrada apenas das 9h às 13h, permanência no parque permitida até às 16h

Shows Na Praia Festival

Quinta-feira a domingo: das 18h à 1h

*Em dias de show, o fechamento do parque e saída obrigatória será às 16h. A partir das 18h, é permitida apenas a entrada com ingresso para o festival.

Vila gastronômica

Quintas e sextas de show: das 18h à 1h

Sábado e domingo: das 9h às 16h e das 18h à 1h

Barraca do Coco

Segunda a quinta-feira: das 11h30 às 15h30, e das 18h à 0h

Sexta-feira, sábado e domingo: das 9h à 0h

*De Segunda a sexta-feira, o acesso é liberado sem necessidade de ingresso (exceto em horários de show). Nos fins de semana, é necessário adquirir o ingresso de Sábado ou Domingo Na Praia para acessar o Parque.

Ubud Café

Segunda a quinta-feira: das 9h às 14h, e das 16h às 21h

Sexta-feira a domingo: das 9h às 16h, e 18h às 22h30

Use Na Praia

Segunda a quinta-feira: das 11h às 21h

Sexta-feira a domingo: 9h à 0h

*Horários sujeitos à alteração