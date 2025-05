Evento em Brasília reforça a importância de um olhar integrado em questões sobre política de drogas, uso da terra e justiça climática para membros do governo e de movimentos sociais 

No dia 21 de maio, a Iniciativa Negra promove em Brasília o lançamento presencial da nova edição da Revista PLATÔ, intitulada Intersecção: política de drogas e uso da terra no coração da luta por justiça climática no Brasil. A revista já foi apresentada em São Paulo e agora terá divulgações em Brasília, Belém, Salvador e Rio de Janeiro. A HUB Peregum, casa para movimentos negros na cidade, será o palco do evento, que terá uma roda de conversa sobre Políticas de Drogas, Uso da Terra e Justiça Climática.



Nathália Oliveira, socióloga, diretora geral e cofundadora da Iniciativa Negra

Um primeiro encontro para provocar essa reflexão já aconteceu em Brasília em maio do ano passado, e agora, com os desdobramentos do Intersecção, a agenda objetiva consolidar trocas contínuas com agentes governamentais, movimentos sociais e ONGs ligadas aos assuntos abordados na publicação, para estabelecer debates ainda mais aprofundados sobre temas políticos e de bem viver social.



A publicação é fruto de parceria entre a Iniciativa Negra, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas e a International Coalition on Drug Policy Reform and Environmental Justice.



Débora Silva, fundadora do movimento Mães de Maio

Dia 21, o primeiro item do programa, às 17h, será um amplo bate-papo mediado por Nathália Oliveira, socióloga, diretora geral e cofundadora da Iniciativa Negra, e correalizadora do Intersecção. Da conversa, participam Débora Silva, fundadora do movimento Mães de Maio, promotora legal popular, educadora social em direitos humanos e pesquisadora do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (Caaf/Unifesp), Cecília Oliveira, diretora fundadora do Instituto Fogo Cruzado, diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e jornalista investigativa especializada em segurança pública. Também estarão no debate, Dudu Ribeiro, diretor da Iniciativa Negra, historiador e especialista em políticas públicas, com atuação em segurança, drogas e direitos humanos, Erika Santos, advogada e diretora da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas (Reforma), atuando na defesa dos direitos humanos e no combate ao proibicionismo e Ideval Rocha, biólogo e coordenador de projetos na Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, que trabalha na gestão territorial e ambiental em terras indígenas no sul do Amazonas e Rondônia, além de dedicar-se à defesa dos direitos dos povos originários e à promoção da sustentabilidade na Amazônia.



Cecília Oliveira, diretora fundadora do Instituto Fogo Cruzado

O evento tem apoio do HUB Peregum, centro de advocacy para promover políticas públicas antirracistas e fortalecer a presença do movimento negro junto aos Três Poderes que cedeu o espaço, também do Coletivo Nossas, organização ativista que promove a ação coletiva para fortalecer a democracia em defesa da justiça climática, racial e de gênero, e da Conectas Direitos Humanos, organização não governamental que atua na promoção e defesa dos direitos humanos e do Estado democrático de direito, com foco especial no Sul Global — América Latina, África e Ásia. O evento será encerrado às 22h com apresentação musical de DJ Davi.



O intuito da programação em Brasília é fomentar a reflexão crítica sobre os impactos socioambientais provocados pela proibição das drogas à base de plantas na América do Sul e sobre o modelo de guerra às drogas adotado pelo Estado brasileiro, que tem dificultado os avanços em direção à justiça climática.



Sobre a Iniciativa Negra Por Uma Nova Política sobre Drogas

A Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas é uma organização da sociedade civil que atua, desde 2015, pela construção de uma agenda de justiça racial e econômica promovendo ações de advocacy em Direitos Humanos e propondo reformas na atual política de combate às drogas.



Sobre a Plataforma Brasileira de Política de Drogas

A Plataforma Brasileira de Política de Drogas (PBPD) é uma rede nacional composta por mais de 50 instituições conectadas para produzir incidência política e técnica em favor da reforma da política de drogas no País. O elo entre as entidades é a atuação efetiva pela diminuição de desigualdades e garantia dos direitos humanos às pessoas e comunidades prejudicadas pela guerra às drogas.



Sobre a International Coalition on Drug Policy Reform and Environmental Justice

A Coalizão Internacional para a Reforma da Política de Drogas e Justiça Ambiental é uma rede de mais de 50 ativistas, pesquisadores, defensores, lideranças comunitárias e artistas de dezenas de países que se reúnem para abordar o papel das políticas de proibição das drogas na crise socioambiental e climática global.

SERVIÇO

Lançamento da edição especial da Revista PLATÔ em Brasília

Intersecção: Uso da Terra, Política de Drogas e Justiça Climática



Brasília (DF)

Data: 21/05/2025

Horário: 17h – 22h

Local: Casa Peregum

Inscrições: Os interessados em participar da agenda devem contatar as redes sociais da Iniciativa Negra para receber o link de inscrições.



Belém – junho/2025

Salvador – julho/2025

Rio de Janeiro – agosto/2025