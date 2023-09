Evento comemora abertura da 35ª Bienal de São Paulo

Os convidados foram recebidos por Andrea e José Olympio da Veiga Pereira, presidente da Bienal de SP.

No último domingo (03), Andrea e José Olympio da Veiga Pereira reuniram convidados para celebrar a abertura da 35ª Bienal de São Paulo – coreografias do impossível. O brunch, realizado no Galpão da Lapa, espaço adquirido pelo casal para expor parte de sua coleção, reuniu colecionadores de arte, empresários, além do corpo curatorial e parte dos artistas da mostra, que terá sua abertura para o público no próximo dia 06 de setembro.