Evelyn Regly estreia “Vacacast”, podcast com a participação de vários convidados

Esta semana foi a estreia do podcast “Vacacast” da youtuber Evelyn Regly que vai ao ar todas às terças e quintas às 12h. Com assuntos variados, o “Vacast” traz uma proposta de programa com um bate – papo informal entre os convidados, além de rolar brincadeiras, revelações e bafões. Não podendo faltar muito humor e entretenimento.

A ideia do formato do programa não é só de receber convidados famosos. Evelyn Regly dará oportunidades para novos influenciadores divulgarem os seus trabalhos, além de convidar os seus seguidores e profissionais de diversas áreas.

A primeira convidada da semana foi a influenciadora Maria Lina, ex de Whindersson Nunes. Durante a sua participação no podcast, Maria Lina desabafou sobre o seu antigo relacionamento e revelou que não sabe o motivo do fim do noivado.

O projeto “Vacacast” já vem sendo trabalhado desde 2020. O intuito é levar ao público muitas histórias, experiências e curiosidades.

“Eu amo conversar, perguntar e ouvir boas histórias. E estava buscando um novo conteúdo que me possibilitasse explorar esse meu lado comunicativo! Pensamos em retomar o quadro RAXA A CARA (quem é das antigas no meu canal do Youtube conhece). Mas será que não era hora de me jogar em um desafio maior? Foi aí que decidimos por um podcast ao vivo com dois episódios semanais. Escolhemos esse formato de podcast por ser único: cada conversa é uma conversa, cada encontro é um encontro”, conta a influenciadora.

