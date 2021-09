Evaristo Costa deixa CNN e Siani estreia novo programa no dia 16

A empresa agradeceu a parceria com o jornalista e reconheceu o sucesso do apresentador

Nesta sexta-feira (3), a CNN Brasil divulgou que o contrato do jornalista e apresentador Evaristo Costa foi encerrado. Após a saída do jornalista, Phelipe Siani e Fernando Nakagawa irão apresentar juntos um programa sobre negócios, que tem estreia marcada para o dia 16 de setembro.

Antes da CNN e do programa “Séries Originais”, Evaristo trabalhou quase 20 anos na TV Globo.

Por decisão estratégica e de programação, o CNN Séries Originais encerra a temporada. Nesta trajetória, o programa levou ao ar 99 documentários inéditos e conquistou o Prêmio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) de Cobertura Humanitária, com o episódio Povos Isolados, exibido em junho de 2020. O programa era apresentado por Evaristo Costa.

CNN Brasil definiu a data e o horário de exibição do programa CNN Business, apresentado por Siani e Nakagawa

Em virtude dessas mudanças, o contrato com o apresentador Evaristo Costa será encerrado. Em nota, a empresa agradeceu a parceria, reconhece no apresentador um dos maiores talentos em atividade hoje na TV brasileira e deixa abertas portas para oportunidades futuras.

O programa de Evaristo levou ao ar 99 documentários inéditos

Na sequência, a CNN Brasil definiu a data e o horário de exibição do programa CNN Business, apresentado por Siani e Nakagawa e a revista eletrônica sobre negócios e inovação será levada ao ar todas as quintas-feiras, às 22h30, no canal de notícias e em suas plataformas digitais. A estreia está marcada para o dia 16 de setembro.