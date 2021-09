Ex-comediante Evandro Santos e Moreira lançam Podcast sobre Saúde Mental

Podcast é totalmente volta saúde mental e transtornos da mente

O Pura Mente? É um Podcast totalmente voltado para a saúde mental e todas as ramificações que isso implica:

Transtornos mentais. Uso abusivo de substâncias psicoativas, depressão, transtornos como Borderline, Burnout, ansiedade e mais todos os fantasmas que assombram a mente humana. Os âncoras deste projeto são duas pessoas que a “deusidencia ” cruzou no rico e complexo mundo da adiccão, sendo um no papel de gestor e Terapeuta de uma clínica (Moreira), e um paciente idealista, o interno ex-comediante e humanista Evandro Santo.

Mais que um podcast temos a boa vontade e a boa intenção, que este programa seja de grande utilidade pública no quesito saúde mental. A relação entre Moreira e Evandro vêm de uma longa data, quando o ex pânico foi internado em 2014 em uma clínica na qual Moreira foi seu Terapêuta e acompanhante terapêutico.



Os âncoras deste projeto são duas pessoas que a “deusidencia ” cruzou no rico e complexo mundo da adiccão, Evandro e Moreira.

Sete anos se passaram e ambos evoluíram:

Moreira evoluindo cada vez mais no estudo, na busca e na luta pela recuperação de seus pacientes e Evandro evoluindo drasticamente na sua doença da adicção chegando a perder quase tudo pelo seu uso abusivo de substâncias químicas, fora o descontrole emocional e a insanidade chegadas a níveis alarmantes e preocupantes.

Porém como a vida está sempre a um passo a frente do homem, ambos se reencontraram em 2020 cada um no seu extremo, Moreira já proprietário de uma clínica de cunho humanista e Evandro amigo de vários donos de biqueiras, traficantes, usuários e em um estilo de vida degradante.

Pela primeira vez Evandro admitiu sua doença publicamente e começou a aceitá-la e entende-la e partilhando com seus seguidores o seu dia a dia na clínica, lutando e falando para que outras pessoas não se tornem dependentes químicos.

O convite para o podcast veio em boa hora bem diante do começo do mês de Setembro, o famoso Setembro Amarelo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O formato do Podcast são Moreira e Evandro como entrevistadores mais um convidado que queira falar abertamente sobre suas dificuldades emocionais, e durante o podcast farão um atendimento online lendo uma caso real e dando a devolutiva tanto do convidado como também dos entrevistadores.

A luta de Evandro Santo contra as drogas se tornou pública recentemente e desde então, o ex-comediante compartilha relatos do processo de tratamento

Este atendimento que a dupla vai atender online, será de forma anônima sem expôr nomes, por isso ela mandará o seu relato para [email protected], um e-mail criado só para os casos que serão escolhidos, lidos e respondidos nos episódios.

O programa terá sua estréia no dia 10 de Setembro às 19h e contará com pessoas famosas e da área de saúde.

A idéia é que este podcast “dê voz aos adictos, pessoas com transtornos mentais e emocionais e sim, com ajuda do nosso poder Superior será uma referência”, diz Evandro Santo empolgado e feliz. “Vamos tirar a saúde mental do quarto escuro da mente das pessoas e trazer luz para ela”!, diz sensatamente Moreira Terapeuta. Moreira é puro super ego e Evandro Santo puro Id… Alguém dúvida que essa dupla irá voar? A saúde mental agradece.