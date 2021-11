Eva Canalonga conquista seguidores através do seu carisma e lifestyle

A modelo e influenciadora é destaque nas redes sociais

Uma personalidade em especial vem se destacando dia após dia nas redes sociais através do seu modo de viver. A influenciadora e também modelo, Eva Canalonga compartilha com seus seguidores viagens com destinos paradisíacos, gastronomia de diversos países, seu lifestyle, hobbies, trabalho e rotina. Através do seu carisma, simpatia e dedicação, Eva ganhou o amor do seu público e vem crescendo ainda mais.

Através do avanço da tecnologia, passamos a viver novos paradigmas. Uma delas foi o surgimento de uma profissão que mudaria o rumo da internet, o influenciador digital. Ele possui um público fiel e engajado em seus canais e em alguma medida, influencia a tomada de decisões em vários aspectos da vida de seus seguidores.

“Acredito que o meu papel seja inspirar as pessoas, apresentar o mundo através do meu olhar, mostrar um pouco do meu trabalho como modelo e apresentar o backstage. Adoro compartilhar boas energias e momentos com as pessoas que são importantes para mim.”, diz Eva.

Quem deseja seguir o mesmo caminho da modelo é preciso ter personalidade, escolher o seu nicho, ter um plano de conteúdo e não ter medo de ser quem você é, e nem de compartilhar suas ideias, pois esse é um dos principais motivos para que futuros seguidores se identifiquem com você.