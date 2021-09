Eurofarma lança suplemento alimentar com combinação de colágenos para a saúde das articulções

Fortice® é uma suplementação para a manutenção da saúde articular, com melhora percebida já após 7 dias de uso

A Eurofarma, farmacêutica que mais investe em inovação no Brasil, está lançando Fortice®, suplemento alimentar com inédita combinação de colágenos para a saúde das articulações. Ao combinar o inovador NEM™ (oriundo da membrana da casca do ovo) ao colágeno tipo II, a inovação se apresenta como um novo suplemento para a manutenção da saúde articular, com melhora percebida a partir de 7 dias de uso2.

Além de esportistas, o produto é recomendado para pacientes com artrite, condromalácia ou qualquer outra degeneração das articulações. “Estamos sempre buscando atender às necessidades dos profissionais de saúde e seus pacientes. Visitamos mais de 400 mil médicos todos os meses, e a busca por um método auxiliar na melhora da mobilidade com o uso de colágeno se apresenta como uma demanda crescente diante do envelhecimento da população e o interesse crescente por atividade física”, explica Roberta Junqueira, diretora Comercial da Eurofarma.

Desenvolvido no Eurolab, um dos mais modernos centros de inovação da América Latina, Fortice® tem o exclusivo sistema ICE-II, que é a inovadora combinação de colágeno tipo II ao inovador e exclusivo NEM™, componente natural de colágeno combinado com glucosamina, condroitina e ácido hialurônico, oriundos da membrana da casca do ovo, que, em sinergia, auxiliam na diminuição da degradação das cartilagens e dos processos inflamatórios nas articulações3-4. “Só em 2020, investimos quase R$ 300 milhões em pesquisa e desenvolvimento. O Fortice® é um dos produtos que reflete nosso esforço em ser uma empresa inovadora. Atualmente, não existe suplemento de colágeno com esta combinação em qualquer parte do mundo”, explica Martha Penna, vice-presidente de Inovação da Eurofarma.

Martha Penna, vice-presidente de Inovação da Eurofarma

Fortice® já está disponível em todo o Brasil. Para saber mais, acesse www.fortice.com.br

Fortice® é isento de registro conforme RDC 27/2010. Este produto não é um medicamento; não deve ser consumido por indivíduos portadores de alergia à proteína do ovo; e não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.