Eudora e Rodrigo Costa assinam a beleza do desfile da Mondepars

Eudora é a única patrocinadora do desfile da Mondepars, marca recém-lançada por Sasha Meneghel. A estilista se uniu a sua parceira, Eudora, e ao seu amigo e maquiador de longa data, Rodrigo Costa, para a assinatura da beleza do desfile de lançamento.

Primeiro desfile da marca exclusiva de Sasha Meneghel tem beleza assinada por Eudora e Rodrigo Costa



Com foco em uma pele glow e natural, Costa usa a linha Eudora Glam e Linha Niina Secrets para produzir os modelos para este dia tão aguardado. Rodrigo idealizou uma maquiagem que realça a beleza natural dos modelos, focando no efeito glow, que traz um brilho elegante de pele bem tratada.

Modelos se preparam para desfile da Mondepars



Sasha Meneghel, que adora esse efeito, inspirou a escolha de Rodrigo, que trouxe o aspecto para a passarela. Para alcançar o efeito desejado, o maquiador utilizou a linha Skin Perfection, de Eudora Glam. O processo começou com uma hidratação intensa, seguida por uma bruma de hidratação e o primer glow, da mesma linha.

asha no estoque de sua linha de roupas, Mondepars

“A maquiagem não é rebuscada, priorizando uma aparência limpa e, ao mesmo tempo, impactante. Pontos de luz estratégicos foram criados com dois iluminadores da linha Eudora Glam: um dourado áspero para peles mais escuras e um quase branco para peles mais claras”, explica o expert.



Nos lábios, Costa aplicou um lip gloss incolor, mantendo-os hidratados, com um toque de iluminador no contorno e no ponto alto do arco do cupido, finalizando com o gloss em alguns pontos do rosto. “O resultado é uma maquiagem com brilho sutil e sofisticado, realçando a beleza natural de cada modelo, assim como a Sasha gosta e utiliza em suas produções”.



Os cabelos do desfile apresentaram dois estilos distintos, adaptados ao look de cada modelo. Rodrigo conta que em alguns modelos, o cabelo preso será usado para trazer mais força ao look, com coques bem laqueados para trás – usando gel e spray, para um efeito molhado -, enquanto em outros, o cabelo estará solto e mais despojado. “Vou trabalhar de acordo com cada modelo, respeitando a textura do cabelo de cada um e escolhendo o que melhor se encaixa em cada look”.



Com foco em inovação, a marca apoia, assina a beleza do evento e também será a primeira marca nacional a transmitir o backstage e os melhores momentos de um desfile de moda para o público. Atendendo ao desejo de seu público, que demonstrou curiosidade sobre os bastidores de eventos exclusivos, Eudora escolheu o telão do Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, para a transmissão, que conta com 28 mil pontos luminosos com tecnologia RGB, distribuídos em uma área equivalente a oito telas de cinema, chamando a atenção de todos que passarem pelo local. A ação, com duração de 12 horas, começa ao pôr do sol, às 18h.

Sobre Eudora

No mercado desde 2011, eudora tem como principal missão ser espelho das mulheres que são protagonistas das próprias vidas e correm atrás de seus sonhos. A marca reforça e valoriza que cada pessoa se reconheça como especial e singular, porque o brilho de cada uma é único. O glamour, a sofisticação e a qualidade dos produtos se destacam em categorias, como maquiagem, perfumaria, cabelos, corpo, banho, cuidados faciais e infantis. Hoje a marca conta com um portfólio de mais de 600 SKUs. Presente em todo o território nacional, Eudora chega até os consumidores por meio de representantes, e-commerce, farmácias e perfumarias, entregando experiências e sensações únicas em produtos de alta performance.