“Eu tinha vergonha”, diz Paolla Oliveira sobre escolha de não ter filhos

Durante participação no programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira (05), a atriz Paolla Oliveira falou abertamente sobre sua decisão de não ter filhos e a pressão social que enfrenta. Ela contou que, no passado, quando era questionada em relação à maternidade, não conseguia falar sobre o assunto. “Eu tinha vergonha, inventava coisas e respostas”, revelou.

Durante a entrevista, a jornalista Marcia Disitzer, da revista Ela (O Globo), questionou Paolla por que a sociedade se incomoda tanto com mulheres que escolhem não ser mães. A atriz disse estar construindo essa resposta, mas afirmou não ter mais vergonha da sua escolha. Para Paolla, a maternidade é algo grandioso para a mulher, por isso, defende que deve ser uma escolha consciente e responsável. Para garantir a liberdade de decisão no futuro, mencionou ter congelado óvulos: “Eu que congelei óvulos, me dei a possibilidade de escolha.”

Paolla Oliveira destacou a pressão que sentiu para ser mãe e como isso a afetou ao longo dos anos, com os julgamentos que enfrentava. “Eu me sentia menos mulher, me sentia menos familiar. Teve uma publicidade que estava quase para acontecer e falaram que era melhor não me escolher porque eu era menos família”, contou.

No Brasil, 37% das mulheres não querem ter filhos, de acordo com uma pesquisa global realizada pela farmacêutica Bayer, com apoio da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e do Think about Needs in Contraception (TANCO). Este dado foi apresentado por Paolla durante o Roda Viva, reforçando a discussão sobre maternidade e autonomia feminina. A atriz celebrou o fato de mais mulheres estarem compartilhando suas experiências e escolhas. “Que bom que as coisas mudaram, que a gente pode rever isso e falar com mais tranquilidade sobre as nossas escolhas, né?”, concluiu Paolla.