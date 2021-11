“Eu tenho vergonha de falar sobre esse assunto”, diz Sergio Di Vicentin sobre Luciana Gimenez

O ex-maquiador e cabelereiro de Luciana disse que tinha a carteira assinada como empregado doméstico

Nesta última segunda-feira (01), foi ao ar o episódio de ‘Na Lata, de Antonia Fontenelle, com o maquiador e cabelereiro Sergio Di Vicentin. Ele está escrevendo o livro ‘A história sem maquiagem’, onde conta um pouco dos bastidores da televisão brasileira. Questionado do porquê não fala sobre o período que trabalhou com Luciana Gimenez, o profissional da beleza afirmou que tem vergonha.

A história de Sergio e Luciana é longa. O maquiador trabalhou com a apresentadora por quase 20 anos, sendo que 17 foram sem carteira assinada e dois anos foram, sem ele saber, registrado como empregado doméstico.

O cabelereiro afirma que é questionado sempre sobre o porquê de não falar muito sobre o que aconteceu entre ele e Luciana Gimenez. Ele disse que não sabe o porquê foi demitido, mas revelou que tem vergonha de tudo que passou.



“As pessoas me perguntam se eu tenho medo dela, mas não, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar sobre esse assunto. Como eu viro para uma cliente e falo isso: que eu trabalhei 20 anos para uma pessoa e fui registrado como empregado doméstico? Como você fala com orgulho sobre isso?”, disse Sergio.

A apresentadora chegou a processar Sergio em nível civil, mas a causa foi ganha para o cabelereiro. “A juíza entendeu que não houve difamação, não houve tentativa de falar dela [Luciana]. Nunca houve na verdade, eu nunca falei. Estou falando com você [Antonia Fontenelle] aqui hoje e é a primeira entrevista depois de dois anos”, finalizou o profissional.