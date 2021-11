“Eu sonhei com queda d’água, cachoeira e rio a noite toda”, disse Marília Mendonça no Twitter

Um pouco mais de um ano antes de morrer, a cantora contou sobre um sonho que teve

Após a morte trágica de Marília Mendonça causada por uma queda de avião em uma cachoeira de Minas Gerais na tarde desta sexta-feira, 5, alguns fãs repararam em alguns tweets da cantora. Em um deles, ela diz que sonho com água e cachoeira, no outro ela diz que trocaria qualquer coisa para não ter que ficar pegando avião.



O primeiro tweet aconteceu há exatamente dois anos antes da morte de Marília, no dia 5 de novembro de 2019. A cantora desabafou sobre ter que viajar constantemente de avião para fazer os shows.

Cantora morreu na tarde desta sexta-feira (5) em um acidente aéreo em Minas Gerais



“Cada um nas suas dificuldades, eu trocaria qualquer coisa para não ter que ficar pegando avião. Só para ficar pertinho da família. Mas é isso! Somos mais fortes do que imaginamos”, escreveu a cantora.



O segundo tweet foi no dia 4 de maio de 2020, ela contou sobre um sonho estranho que teve. “Gente, mas eu sonhei com água, queda d’água, cachoeira, rio a noite todinha que Deus deu”. O que chamou atenção dos fãs foi a ligação do sonho com o local da morte da cantora.

Marília e amigos em passeio a cachoeira



Marília e mais quatro pessoas morreram após a queda de um avião em uma cachoeira na serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais.