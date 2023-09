“Eu estava com a autoestima atrapalhada”, diz Sebá sobre implante capilar que mudou sua vida

Músico acabou de passar por um procedimento com a Smart Hair utilizando um método do médico Thiago Bianco

Um dos maiores nomes do pagode brasileiro atual, Sebá, vocalista do Inimigos do HP, está de visual e vida novos. O artista passou por um transplante capilar há um mês e resolveu mostrar o resultado, dizendo que o procedimento mudou sua vida.

“O resultado é perfeito. Eu indico 200%”, diz Sebá sobre o transplante



“Minha autoestima estava atrapalhada e com a evolução do procedimento eu resolvi que era a hora”, conta Sebá.

Cantor optou pelo transplante após recorrer a muitas alternativas sem sucesso



O cantor conta que antes de apostar no transplante recorreu a muitas alternativas para conseguir o visual perdido com a queda dos cabelos. “Tentei bastante coisa, tomei finasterida, minoxidil, fiz aplicações no couro cabeludo, tudo deu algum resultado, mas nada comparado ao que já estou percebendo agora em pouco mais de 30 dias de operação”, diz.

“Fui super bem orientado, super bem atendido, a clínica é realmente fantástica”, conta



Sebá passou pelo procedimento na Smart Hair, onde, segundo ele, contou com todo o suporte desde a primeira consulta até o pré e o pós-cirúrgico. “O procedimento foi perfeito, fui super bem orientado, super bem atendido, a clínica é realmente fantástica, com toda a estrutura”, afirma. De acordo com Sebá, no pré-operatório são feitas as medições para que o resultado fique harmonioso. “Para não dar aquele aspecto ‘fake’, sabe?”, acrescenta o pagodeiro.



Na Smart Hair, Sebá passou pelo método FUE (Follicular Unit Extraction) do Dr. Thiago Bianco, um dos maiores especialistas em transplante capilar no Brasil. Bianco é um dos precursores da técnica e é responsável pelos cabelos transplantados do rei Roberto Carlos, do humorista Tom Cavalcanti, do jogador Everton Ribeiro do Flamengo, entre outros famosos.



Animado com a repercussão da família, amigos e dos fãs, Sebá se diz feliz com o procedimento. “Faça, não tenha receio, o procedimento é muito seguro, a Smart Hair não deixa passar absolutamente nada, toda a estrutura dentro da clínica é incrível e o resultado é perfeito. Eu indico 200%”.



Mas como funciona?

O transplante capilar é um procedimento cirúrgico que consiste em retirar folículos capilares de áreas doadoras, como a nuca, e transplantá-los para as áreas com ausência de cabelos. Esse método permite o crescimento de cabelos naturais nas regiões onde a calvície ou a rarefação capilar eram evidentes.

No método FUE, utilizado e aprimorado pelo Dr. Thiago Bianco, os folículos capilares são individualmente extraídos e implantados diretamente nas áreas receptoras. A principal vantagem é que a recuperação é muito mais rápida e o procedimento não deixa cicatriz.