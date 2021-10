“Eu cheguei a parecer sonsa”, diz Nanda ao assistir Casamento às Cegas

A participante agradeceu o apoio que tem recebido nas redes sociais

Enquanto grande parte dos participantes de ‘Casamento às Cegas’ estão falando bastante nas redes sociais, Fernanda Torres é a que menos se pronunciou sobre o assunto. Tudo mudou essa semana, quando Nanda divulgou um vídeo nas redes sociais onde agradeceu o carinho do público e disse que pareceu um pouco sonsa nas gravações.



Com um contrato que impede que os participantes deem pistas do resultado do programa, o público tem feito apostas em quais casais vão acabar dizendo “sim” no altar. Fernanda e Thiago Rocha não parecem ser um deles. Usuários da web afirmam que a jovem foi vítima de machismo pelo noivo em alguns dos episódios.

Memes da internet parabenizam o cachorro de Nanda, que mordeu o nariz de Thiago quando o conheceu



Nas redes sociais, Nanda desabafou sobre a situação. “Eu não posso falar tantas coisas. Assistindo, eu percebi o quanto eu fui cautelosa demais, eu cheguei até a parecer um pouquinho sonsa, mas eu fui eu. Quando acontece alguma situação dessa forma eu acabo me resguardando, observando e tentando entender o que está acontecendo. Eu estou aprendendo muito vendo toda essa situação”, disse.

Contente, Fernanda afirmou que espera que a Netflix faça um reencontro em breve para que ela possa mostrar ao público a vida dela atualmente



Algumas falas de Thiago chamaram atenção do público, que fez duras críticas ao participante. Ele perguntou se as pessoas concordavam que a mulher era o sexo frágil, disse que não gostaria de ficar com uma mulher que já ficou com vários homens e ainda falou que mulheres são muito influenciáveis. Essas são apenas algumas das citações do paraquedista que foram criticadas, as quais ele afirma que foram tiradas de contexto.

Thiago fez uma enquete no Instagram e mais de 90% dos seguidores responderam que acharam ele um “macho escroto”



Sem citar o Thiago, Nanda fala um pouco sobre o que viu nas falas. “Ninguém tem o direito de falar nada daquelas coisas. Eu acho que de certa forma eu me impus. Fiz da forma que eu poderia ter feito naquele momento, essa é a minha essência. Eu fui honesta com os meus sentimentos e quando a gente está apaixonado, realmente não vemos algumas coisas”.



Para finalizar o vídeo, Nanda agradeceu o carinho e apoio que tem recebido. Ela disse que tem recebido diversas mensagens positivas, até de pessoas que afirmam já ter passado por coisas parecidas.