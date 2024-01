“Eu amei participar do programa do Geraldo, acho ele uma pessoa autêntica, um ótimo profissional”, diz tarólogo Val Couto sobre Geraldo Luís

Val falou sobre a saúde da cantora Joelma, fez uma previsão animadora para Silvio Santos e ainda fez uma previsão para o apresentador do ‘Geral do Povo’

O último domingo foi marcado por um quadro especial no programa “Geral do Povo”, comandado por Geraldo Luís. O apresentador trouxe diversos videntes e espiritualistas, mas um deles se destacou: Val Couto, tarólogo das estrelas, que surpreendeu com suas novas previsões.

Val Couto não poupou elogios ao programa dominical, destacando que via em Geraldo Luís a presença que estava faltando nas telinhas aos domingos. O tarólogo ressaltou o carisma e identificação do apresentador com o público, comparando-o até mesmo a Silvio Santos. “A impressão que eu tive é que o programa do Geraldo vai fazer grande sucesso, o Geraldo pode aguardar que ele vai. Para ficar líder de audiência”, afirmou Val Couto.

Ao mencionar o sucesso, Couto antecipou possíveis propostas de outras emissoras para Geraldo Luís, sinalizando um futuro promissor para o apresentador. Essa perspectiva positiva foi reforçada pela visão de Couto sobre a carreira de Geraldo: “Sobre o Geraldo Luiz, ele vai ter muito sucesso na vida dele, tudo que ele quer, na direção da carreira dele, ele vai conseguir alcançar, ele vai incomodar muitas pessoas.”

A participação de Val Couto no programa não se resumiu a elogios. O tarólogo também trouxe à tona previsões impactantes, como a morte de Marília Mendonça em 2021. O relato detalhado de Couto sobre a previsão impressionou Geraldo Luís, que buscou entender os detalhes da visão do tarólogo.

“Três meses antes da morte de Marília Mendonça eu previ em um programa de TV do Paraná que ela ia morrer, disse que seria uma cantora sertaneja e jovem”, contou Val Couto. O tarólogo revelou ter tentado alertar a equipe da cantora, mas encontrou resistência devido à sua fé evangélica.

Geraldo Luís também solicitou uma previsão para Silvio Santos, e Val Couto tranquilizou os fãs do ícone da televisão brasileira: “O Silvio Santos não vai nos deixar agora em 2024 e pela numerologia todos sabem que ele só vai partir depois que ficar viúvo pela segunda vez.”

Val Couto não deixou de lado outras previsões para figuras conhecidas. Sobre a cantora Joelma, o tarólogo apontou a necessidade de cuidados com a saúde emocional e alertou para possíveis questões relacionadas ao estômago.

“Eu amei participar do programa do Geraldo, eu acho ele uma pessoa autêntica, um ótimo profissional, um grande apresentador, um apresentador incrível e também um jornalista, porque ele é formado em jornalismo”, disse o tarólogo.

O tarólogo fez questão de convidar os telespectadores a conhecerem mais sobre seu trabalho através das redes sociais, destacando seu programa de televisão no Paraná e a variedade de convidados ilustres que já passaram por sua atração. “Eu agradeço muito pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Quero convidar os leitores para conhecer mais o meu trabalho através das minhas redes sociais, meu Instagram, @valculto.oficial. Acompanhar eu também no YouTube, que eu tenho um programa de televisão toda quinta-feira aqui no norte do Paraná, que vai ao ar às 21 horas e pode também acompanhar pelo YouTube. Eu tenho recebido no meu programa, grande nomes da música, como Marquinhos Moura, Beth Guzzo, Leandro, cantor de Portugal, celebridades internacionais e nacionais. Então o meu programa está bem atraente ao olhar do público. Fica meu convite aqui também”, pontuou com exclusividade.