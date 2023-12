Estudo revela que mulheres superam homens em negociações entre outras questões

Pesquisa da Duke University destaca vantagens do estilo de negociação feminino

Em um cenário muitas vezes dominado por estereótipos de assertividade e agressividade, um estudo liderado pela professora Ashleigh Shelby Rosette, da Duke University, desafia as noções convencionais sobre negociação. A pesquisa revelou que as mulheres não apenas negociam tão bem quanto os homens, mas em alguns casos, superam-nos.

O estudo, publicado recentemente no Journal of Applied Psychology, explora o impacto do estilo de negociação “orientado para o relacionamento interpessoal” das mulheres. Em contraste com a abordagem tradicional de assertividade masculina, as mulheres adotam uma postura mais comunitária, enfatizando a conexão e o relacionamento.

Ashleigh Shelby Rosette enfatiza que, embora a assertividade tenha seu lugar, a abordagem excessivamente assertiva pode levar a impasses, especialmente em situações em que as alternativas não são favoráveis. O medo de retaliação, muitas vezes associado às expectativas sociais em relação ao comportamento feminino, impulsiona as mulheres a adotarem uma postura mais colaborativa.

Em um dos estudos, os pesquisadores analisaram as negociações apresentadas no programa de televisão Shark Tank, conhecido por suas negociações acirradas entre empreendedores e investidores. Surpreendentemente, as mulheres, com sua orientação “relacional”, fizeram ofertas menos assertivas e evitaram mais impasses do que os homens.

Outro estudo envolvendo negociações salariais revelou que o estilo relacional das mulheres se destaca, especialmente quando confrontadas com alternativas menos favoráveis. Em contrapartida, quando as alternativas são fortes, homens e mulheres apresentam desempenho semelhante.

O estudo, além de destacar a eficácia das mulheres nas negociações, ressalta a importância de considerar não apenas o valor econômico do acordo, mas também as taxas de impasse. Em um mundo onde a eficiência econômica é crucial, a capacidade de evitar impasses pode ser um diferencial significativo.

Portanto, ao redefinir as normas tradicionais de negociação, as mulheres não apenas quebram barreiras, mas também demonstram que a construção de relacionamentos e a busca por soluções colaborativas podem ser a chave para o sucesso nas negociações do século XXI.