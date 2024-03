Estudantes de Odontologia de Minas Gerais criam projeto social para enfrentamento do câncer

Projeto dos alunos do Centro Universitário Newton Paiva é realizado no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte

Para enfrentar o câncer, que é uma doença que atinge milhões de pessoas tanto no Brasil como no mundo (chegando a ser a doença que mais mata crianças e adolescentes entre 1 a 19 anos no país), um grupo de alunos do 5º período do curso de Odontologia do Centro Universitário Newton Paiva, referência em ensino superior em Minas Gerais, resolveram criar no ano passado (2023), um projeto social chamado “Dentes de Leão”, que visa promover informação, diversão e cuidado bucal para crianças em tratamento oncológico no Hospital da Baleia, localizado em Belo Horizonte. Além do investimento em pesquisas e tratamentos, ações que proporcionem qualidade de vida dos pacientes e suas famílias é de extrema importância.

“A ideia do Dentes de Leão surgiu no começo de 2023, durante um trabalho com a Dra. Maria Aparecida, e a execução começou no segundo semestre do mesmo ano. Minha experiência pessoal com tratamento oncológico durante a adolescência no hospital foi uma das principais motivações”, contou Amaral Lucas Assunção de Resende, o idealizador do projeto.

O projeto Dentes de Leão atua na realização ações lúdicas no setor de internação da pediatria, propiciando um local acolhedor e alegre para as crianças hospitalizadas. Entre as atividades englobadas pelo projeto estão diálogos com os pais sobre orientações de higiene bucal específicas para pacientes em tratamento oncológico, atividades lúdicas como adesivos e desenhos, além da distribuição de livros e de kits de escovação infantil.

“Essas atividades têm o propósito de fornecer informações cruciais sobre higiene bucal e também de trazer alegria e distração para as crianças, que estão enfrentando desafios durante o tratamento oncológico, promovendo assim o bem-estar dos pacientes e suas famílias”, complementou o estudante.

A orientadora do projeto, a Doutora da Newton Paiva, Maria Aparecida Cunha, reforça a importância de os alunos exercerem de maneira voluntária a prática durante a formação acadêmica: “tudo nasceu de uma disciplina de extensão universitária obrigatória do curso. A proposta é mostrar aos estudantes as diferentes realidades vivenciadas por várias pessoas da comunidade. Com base nas necessidades de cada uma, planejar e desenvolver ações para a promoção da saúde bucal. Tudo isso, pensando na responsabilidade social que temos enquanto cidadãos”.

“A continuidade do projeto, mesmo depois do término das disciplinas, me enche de orgulho e me faz perceber que romper os muros da faculdade para o aprendizado é a melhor forma de formar profissionais de saúde engajados com a realidade de tantas pessoas”, concluiu a orientadora sobre a preocupação com a formação de profissionais engajados com a melhoria de qualidade de vida dos pacientes.