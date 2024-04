Estudantes de Ensino Médio Integral em Goiás melhoram níveis de aprendizado em matemática

Os estudantes estão aprendendo mais matemática e português. Isso é o que apontam os resultados do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (Saego) de 2023. Os índices sinalizam os efeitos positivos do investimento na educação em tempo integral no estado.

Gestão pedagógica envolve a definição de metas e avaliação constante dos estudantes Créditos: Pixabay



Os dados revelam que nos Centros de Ensino em Período Integral (CEPI) a Proficiência Média da 3ª série do Ensino Médio em Língua Portuguesa passou de 275,7 (2022) para 284,9 (2023), enquanto em Matemática o quantitativo evoluiu de 273,3 (2022) para 285,1 (2023).

Em 2024, a rede estadual de educação de Goiás foca na preparação dos jovens para o mercado de trabalho Créditos: Pixabay



Os números, segundo Deise Cardoso, diretora do CEPI Dr. Rubens Correa Aguirre, escola de Ensino Médio Integral em Aragarças (GO), contrariam alguns estudos que mostravam que o ensino demoraria até cinco anos para conseguir recuperar os índices de antes da pandemia. “Nossa unidade escolar, por exemplo, desenvolveu ao longo do ano letivo de 2023 diversas ações que resultaram em um aumento expressivo nas notas das disciplinas de Língua Portuguesa e, especialmente, de Matemática na avaliação Saego de 23. Em Língua Portuguesa, nossa nota no ano de 2022 foi de 271,5, enquanto em 2023 alcançamos a marca de 303,1. Já em Matemática, passamos de 334,8 em 2022 para 364,5”, reforça Deise.



Deise Cardoso acrescenta ainda que a estrutura curricular dos CEPI e o planejamento cuidadoso da equipe docente foram as peças-chave para essa melhoria de desempenho. “Por aqui, dedicamos quatro aulas de Língua Portuguesa e quatro aulas de Matemática ao ensino dos objetos de conhecimento. As outras duas aulas de cada disciplina foram estrategicamente planejadas para a recomposição de aprendizagens, onde utilizamos todo o material disponibilizado pela Seduc para potencializar o ensino”, salienta.



Além disso, o ensino integral nos CEPI oferece um conjunto de práticas pedagógicas e metodologias que visam ampliar, enriquecer e fortalecer as competências e habilidades da Formação Geral Básica e, consequentemente, melhorar os resultados acadêmicos. Entre eles, aulas do Núcleo Integrador, como Estudo Orientado I e II e Preparação Pós-Médio; gestão pedagógica, que envolve a definição de metas, coordenação de atividades e avaliação constante do desempenho dos estudantes; eletivas; ações de nivelamento e aplicação de aulões, a partir do uso de metodologias que sejam inspiradoras e atrativas aos estudantes nos componentes curriculares; tutoria e acolhimento; práticas experimentais e estudos orientados; incentivo à pesquisa, por meio de projetos de Iniciação Científica.



Par a diretora, o Ensino Integral tem se mostrado como uma política pública que vem, comprovadamente, melhorando os níveis de aprendizados dos estudantes, oferecendo melhores oportunidades de preparação e tempo para organizar as atividades educacionais com mais qualidade.



A rede estadual de educação de Goiás tem, no ano de 2024, uma nova proposta de Educação Profissional e Tecnológica, que foca na preparação dos jovens para o mercado de trabalho, com base em profissões que estarão em alta nos próximos anos. É o programa Jornada para o Futuro, desenvolvido pelas Secretarias de Estado da Educação (Seduc/GO) e de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/GO). O projeto ofertará cursos de Desenvolvimento Web e Cyber Security aos estudantes de Ensino Médio em Tempo Integral.