Estudantes cearenses decolam rumo à história: intercâmbio internacional resgata raízes brasileiras em Portugal

De Itatira e Santa Quitéria para Lisboa: 18 alunos e 2 professores vivenciam experiência única

Em uma jornada inédita e repleta de significados, 18 estudantes e dois professores da rede pública de ensino de Itatira e Santa Quitéria, no Ceará, estão vivenciando um intercâmbio cultural de dez dias em Lisboa, Portugal. O projeto, intitulado “Era uma Vez… Brasil”, em sua sétima edição no país, pela primeira vez chegou ao Ceará, mobilizando 667 estudantes, 38 professores de História e envolvendo 32 escolas nas cidades de Santa Quitéria e Itatira.

O tema deste ano, “Mais do que o Ipiranga: as independências de outros ‘Brasis’”, propõe uma reflexão profunda sobre os processos de independência ocorridos nos diversos territórios do Brasil, destacando figuras históricas muitas vezes esquecidas. Para os participantes, essa experiência vai além de uma viagem turística; é a continuação de um processo pedagógico iniciado no ano letivo, que se desenvolveu ao longo de todo o ano.

A viagem, que teve início no último sábado, 11 de novembro, marca não apenas a primeira viagem internacional para muitos estudantes, mas também a primeira vez em um avião. Além disso, a iniciativa só foi possível graças ao apoio do Consórcio Santa Quitéria e à parceria com a Secretaria Municipal de Educação, contando também com o respaldo da Lei Federal de Incentivo à Cultura, pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.

O Gerente de Sustentabilidade, Comunicação e Relacionamento da Galvani, Cleber Andrioli, destaca a importância do projeto para a região: “Projetos como esse fazem toda a diferença na vida de quem participa e das pessoas que os rodeiam. Estamos muito felizes de estarmos chegando nesta fase, sabendo que 20 cearenses estão indo para Portugal ver a nossa história com seus próprios olhos.”

O intercâmbio não apenas proporciona uma experiência única de aprendizado fora do país, mas também reforça o compromisso do projeto “Era uma Vez… Brasil” em recontar a história nacional, valorizando os povos originários e quilombolas na construção do Brasil. Ao cruzar fronteiras, os participantes cearenses têm a oportunidade de vivenciar a história do Brasil de uma maneira única, proporcionando não apenas conhecimento, mas também um enriquecimento cultural que certamente deixará marcas duradouras em suas vidas.