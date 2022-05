Estudante de Londrina lidera o ranking da Olimpíada Brasileira de Biologia

No Paraná, sete estudantes estão na fase final e o primeiro lugar é do Colégio Marista Londrina

A XVIII Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB) está na fase final, que acontece na sexta-feira (6) em todo Brasil. No Paraná, estão classificados sete estudantes e a pontuação máxima está dividida entre o aluno Lucas Martins Pereira do Colégio Marista de Londrina e Lucas Batini Araujo, com 39 pontos cada.

Ao todo, participam da última fase nacional 362 estudantes. Os alunos classificados nessa etapa seguem para a fase internacional. Eles serão capacitados por uma equipe do Instituto Butantan para realizar provas virtuais teóricas e práticas. A primeira fase contou com a participação de mais de 140 mil alunos de todo o Brasil.

Para o coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Londrina, Nilson Castilho, o resultado é motivo de enorme orgulho. “O desempenho do Lucas em uma olimpíada de conhecimento concorrida como essa é motivo de muito orgulho para todo o colégio. Saber que Londrina representa nosso estado com a maior pontuação indica que a educação forte, atrelada a valores forma excelentes cidadãos, preparados para o mundo”, afirma.