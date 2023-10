Estrelas Brilham no Baile de Halloween da Sephora em São Paulo

Na noite do dia 11 de outubro, o Grand Hyatt de São Paulo foi palco do aguardado baile de Halloween da Sephora, intitulado “Liberte Sua Beleza Extraordinária”. Com a presença de celebridades como Ivete Sangalo, Xuxa, Preta Gil e muitas outras, a festa foi um verdadeiro espetáculo de glamour e fantasia

São Paulo se tornou o epicentro da celebração do Halloween com a realização do grandioso baile da Sephora, intitulado “Liberte Sua Beleza Extraordinária”. O palco desse evento tão esperado foi o elegante Grand Hyatt, que se encheu de cores, fantasias e estrelas. Estrelas da música e da TV brilham no Baile de Halloween da Sephora em São Paulo” As embaixadoras da noite, Ivete Sangalo, Xuxa e Preta Gil, brilharam ao receber uma constelação de celebridades. Entre as presenças ilustres estavam Deborah Secco, Monique Alfradique, Didi Wagner, Djamila, Sheron Menezes, Luiza Fiorito, Claudia Ohana, Brunna Gonçalves, Lore Improta, Alessandra Mattar, Mileide Mihaile, Ju Ferraz, Thaynara OG, Carol Peixinho, Livian Aragão, Thais Pacholek e Belutti, Carol Nakamura, João Guilherme Silva e Schynaider Moura, Dandara Pagu, João Vicente de Castro, Paola Antonini, Cristiana Oliveira e Sérgio Bianco, Mariano e Jakelyne Oliveira, Clara Moneke, Roberta Freitas, Mari Gonzalez, Nah Cardoso, Thelma Assis, Foquinha, Gleici Damasceno, Fernando Poli e Tiago Abravanel, Laura Fernandez, Otaviano Costa, Olivia e Flávia Alessandra, Theodoro Cochrarne, Gkay, Letticia Munniz, Gabriela Versiani, Catia Fonseca, Ricardo Tozzi, Mariana Ximenes, Cris Vianna e muitos outros. Celebridades e fantasias no Grand Hyatt de São Paulo A noite foi repleta de surpresas e entretenimento de primeira classe. A cantora Ivete Sangalo presenteou o público com um show inédito que encantou a todos os presentes. Enquanto isso, o DJ Pedro Sampaio assumiu as pick-ups e fez todos dançarem ao som de suas batidas contagiantes. O baile de Halloween da Sephora foi um verdadeiro espetáculo de celebridades e fantasias Além disso, a criatividade e o empenho das celebridades em suas fantasias surpreenderam a todos. Desde referências a clássicos do cinema até homenagens a ícones da cultura pop, as fantasias notáveis roubaram a cena da noite. Mateus Carrilho Xuxa O baile da Sephora se consagrou como um evento imperdível do calendário social e de entretenimento em São Paulo, onde a diversão, a beleza e a celebração foram elevadas a um nível extraordinário. Os convidados saíram da festa com lembranças inesquecíveis e a certeza de que a noite de Halloween na Sephora é um evento único. Ivete Sangalo Xuxa e Thay OG Crédito das Fotos: André Ligeiro, Nay Spina, Gabriel Gardinni, Vinicius Marques CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE