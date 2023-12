Estrelas brilham na première de “Wish: o Poder dos Desejos” da Disney

Celebridades nacionais marcam presença no evento exclusivo promovido pelo Boticário e Disney no Shopping Eldorado

O glamour tomou conta do Shopping Eldorado na manhã de hoje com a première exclusiva de “Wish: o Poder dos Desejos”, a mais nova animação da Disney, em parceria especial com O Boticário. O tapete vermelho brilhou com a presença de renomadas celebridades nacionais, que compareceram ao evento ao lado de seus filhos, tornando a pré-estreia uma verdadeira festa para as famílias.

Entre os presentes estavam os queridos Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que encantaram com a presença de Titi, Bless e Zyan. O apresentador Pedro Bial, Tina Calamba, Juliana Alves, e os casais de “Casamento às Cegas 3” Renan Justino e Ágatha Moura, e Bianca Sessa e Jarbas Andrade, também prestigiaram o evento, trazendo ainda mais brilho à ocasião.

O filme, que ressalta o potencial transformador dos sonhos, inspirou não apenas o público presente, mas também deu origem ao lançamento de uma linha infantil exclusiva da marca de beleza O Boticário. A linha, que será apresentada no evento, estará disponível em edição limitada a partir do dia 26 de dezembro, prometendo encantar crianças e adultos.

A animação “Wish: o Poder dos Desejos” tem sua estreia oficial marcada para o dia 4 de janeiro de 2024, prometendo levar os espectadores a uma jornada mágica e inspiradora. O evento de hoje não apenas antecipou a magia que o filme proporcionará, mas também solidificou a parceria encantadora entre Disney e O Boticário, que continua a surpreender o público com momentos únicos de beleza e entretenimento.