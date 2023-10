Estrelas brilham na inauguração do Heineken Floating Bar no Rio Pinheiros

Uma revolução urbana em forma de bar flutuante. Projeto Green Your City ganha vida no coração de São Paulo

Na noite de 29 de setembro, o Rio Pinheiros, um dos principais afluentes da cidade de São Paulo, ganhou um novo protagonista com a inauguração do Heineken Floating Bar. O evento reuniu celebridades, influencers e formadores de opinião em uma intervenção sem fins lucrativos que busca ressignificar o espaço urbano e estimular a conversa sobre a reocupação das cidades.

O Heineken Floating Bar faz parte da plataforma Green Your City, da famosa marca de cerveja, que concentra seus esforços em compromissos de sustentabilidade e busca criar experiências significativas nas áreas de vida noturna, música e interação com as cidades.

Entre as personalidades que prestigiaram a inauguração, destacaram-se nomes como Debora Nascimento, Tiago Abravanel, Airon Martins (Misci), Karina Sato, Don L, Foquinha, André Brandt, Maria Caporusso e Menandro Rosa. Essa presença ilustre evidencia a relevância do projeto e a importância de transformar o Rio Pinheiros em um ponto de discussão na cidade.

O Heineken Floating Bar funcionará das 16h às 22h, de sexta a domingo, e estará aberto ao público mediante cadastro no site. As listas para entrada são divulgadas toda quarta-feira, às 17h, e a melhor notícia é que a entrada é gratuita, permitindo que todos desfrutem desse espaço único.

Essa iniciativa da Heineken demonstra o compromisso da marca em promover a sustentabilidade e a revitalização de espaços urbanos, convidando as pessoas a repensarem a forma como interagem com as cidades em que vivem. O Heineken Floating Bar é mais do que um bar flutuante; é uma proposta de transformação e ressignificação, trazendo o Rio Pinheiros de volta para o foco das conversas e tornando-o parte integrante da vida noturna de São Paulo.

Com essa iniciativa, a Heineken continua a liderar esforços em prol de um futuro mais sustentável e vibrante para as cidades brasileiras, convidando a todos para repensar e reinventar o espaço urbano em que vivemos. O Heineken Floating Bar já é um sucesso e promete ser um novo marco na cena noturna de São Paulo.

