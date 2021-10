Estrela internacional Axel, lança Hit do verão de 2022

O novo single se chama “Devolva” e chega no Brasil na voz do renomado cantor e apresentador Axel, nascido em Cascais, em Portugal.

O portugues tem sucessos já consagrados no mundo todo ao longo de mais de 20 anos de carreira, alguns exemplos são as musicas : “Boom Boom Yeah”, “Como é que eu sei”, “Vou Seduzir-te”, “I Can’t Get ‘Nough love”, que já somam mais de 75 milhões de plays nas redes sociais, mas não é só nas redes sociais que o cantor faz sucesso já são mais de 1 milhão e meio de cd’s, e singles digitais vendidos.

Durante o ano de 2021 o protugues foi jurado internacional na competição musical de sucesso da Record TV e Netflix, “Canta Comigo” e atualmente continua se encantando com as vozes brasileiras no “Canta Comigo Teen”. além de ser uma das vozes da narração desportiva da Band TV e WA TV.

Agora com a música “Devolva” já lançada no Brasil, o cantor promete sacudir o país: “Devolva é uma aproximação ao mercado Latino Americano com toques das influências que fui bebendo do mercado Brasileiro, já tendo o conhecimento do mercado Europeu, nomeadamente de Portugal, Espanha e de influência Anglo Saxônica. É sair da área de conforto em busca de novas sonoridades para o catálogo musical e ao mesmo tempo mostrando algo fresco no mercado local do Brasil.” A música tem um ritmo envolvente que dá vontade de dançar. Confira abaixo

O novo single já se encontra nos principais canais de streaming do mundo.

Mas todo esse sucesso não para por aí, o próximo projeto do cantor Axel não vai demorar para chegar ! O Portugues está preparando um lindo especial de Natal.

“O Meu Natal” será um especial com 15 músicas: 5 músicas natalinas Portuguesas, 5 Brasileiras e 5 globais. No Brasil o lançamento está previsto para o dia 1 de dezembro, e poderemos assistir via pay per view, streaming, VOD via internet e operadoras a cabo. Em Portugal será também lançado através das plataformas de streaming das maiores tiqueteiras nacionais (Ticketline.pt e Bol.pt).

O português que chegou para ficar e diz “O show está apenas começando”.