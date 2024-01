Estrela em Ascensão: Jade aprofunda habilidades em imersão com renomado cineasta”

Líder de audiência em “Travessia”, atriz investe em curso intensivo para aprimorar técnica de atuação com Eduardo Milewicz

Na semana do dia 22 de janeiro, a atriz brasileira Jade, reconhecida como uma das maiores influenciadoras do país, mergulhou em uma intensiva imersão de atuação no Rio de Janeiro. A artista, que conquistou o público nacional com sua atuação marcante na novela “Travessia”, transmitida no horário nobre da Rede Globo, busca aprimorar suas habilidades na arte da atuação.

O curso, intitulado “Quando Acende a Câmera”, foi ministrado pelo cineasta e preparador de elenco Eduardo Milewicz. Este ofereceu à atriz experiências práticas em um set de gravação, focando no trabalho com textos de cenas abrangendo diferentes gêneros narrativos. A imersão incluiu intensas sessões de trabalho audiovisual, envolvendo a interpretação de textos e roteiros, além de gravações diante das câmeras.

Jade compartilhou sua experiência, enfatizando o desafio representado pelo papel de Chiara em “Travessia”. A atriz destacou que o curso a preparou para enfrentar novos desafios e realizar seu sonho de explorar uma variedade de personagens. Seu foco atual reside no constante estudo e aprimoramento, visando entregar o melhor de si em futuros projetos.

Atualmente dedicada ao seu desenvolvimento na atuação, Jade já tem outros dois cursos no horizonte. Um está agendado para fevereiro, aqui no Brasil, enquanto o segundo, marcado para julho, a levará para a Europa em busca de novos aprendizados e experiências. A estrela em ascensão revela que está pronta para novos horizontes e desafios, consolidando sua posição como uma das artistas mais promissoras do cenário nacional.