Estrela da Estação: Camila Queiroz Brilha como Embaixadora da Triton no Inverno/24

Triton, do Grupo AMC Têxtil, Deslumbra com Coleção que Une a Elegância Urbana ao Brilho Noturno

A atriz brasileira, Camila Queiroz, assumiu o papel de embaixadora da Triton para a temporada de inverno/24, revelando uma coleção que transcende os limites entre o céu da meia-noite e a agitação urbana.

O Grupo AMC Têxtil, responsável pela marca Triton, mergulhou na inspiração do momento mágico em que o brilho das estrelas se encontra com as luzes das ruas, resultando em uma proposta contemporânea e sofisticada para a estação. Seja de dia ou de noite, a Triton se destaca, acompanhando todos os momentos com suas criações impecáveis.

O ensaio fotográfico, capturado pelas lentes talentosas de Pedrita Junckes, apresenta Camila Queiroz em toda sua elegância, destacando o make-up assinado por Silvio Giorgio e o styling de Rita Lazzarotti. Após a sessão de fotos, a atriz marcou presença no badalado evento de lançamento da grife no Skye Unique, em São Paulo, consolidando a parceria de sucesso entre a Triton e a musa da estação.

A coleção, que une a beleza celestial à dinâmica urbana, promete conquistar os fashionistas e elevar a moda invernal a novos patamares. A Triton, com o toque de Camila Queiroz, ilumina São Paulo com um mix envolvente de estilo, versatilidade e sofisticação, solidificando sua posição como uma das marcas mais influentes e inspiradoras do cenário fashion brasileiro.