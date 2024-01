Estrela Comunicação inaugura núcleo vencedores para impulsionar talentos amadores no esporte

Agência liderada por Fernanda Spagnuolo investe em atletas amadores que se destacam nas corridas de rua, promovendo a união entre esporte e profissão

Em um anúncio surpreendente, a Estrela Comunicação, agência de Fernanda Spagnuolo, revelou seu mais recente empreendimento: o Núcleo Vencedores. Composta por dez talentosos corredores de rua amadores, a iniciativa tem como objetivo destacar a crescente influência do esporte em meio a profissionais de diversas áreas. A proposta inovadora visa promover a união entre marcas e atletas que se dividem entre suas ocupações diárias e a busca por pódios nas corridas.

Os membros do Núcleo Vencedores, apresentados em ordem alfabética como Douglas Byko, Edeueis de Morais, Fabio Sousa, Hildeme Santana, José Omena, Keila Santos, Luciano Santos, Marcio Farias, Marcio Sudano e Rogerson Glaab, personificam a dedicação e disciplina necessárias para alcançar o sucesso esportivo, independentemente da idade.

Fernanda Spagnuolo, sócia da agência e entusiasta do jornalismo esportivo, expressou sua emoção ao realizar esse sonho. “Nunca imaginei que trabalharia com esportes, mas as corridas de rua me abriram os olhos. Agora, não só entendo e escrevo sobre elas, como também me tornei uma corredora”, compartilhou.

Além de apoiar atletas amadores, o Núcleo Vencedores está aberto a sugestões de profissionais, com planos de expansão para incluir outras modalidades no futuro. As redes sociais da agência, @estrelacomunicacao no Instagram e Facebook, serão palcos para a apresentação oficial dos membros, permitindo que todos acompanhem suas jornadas e conquistas. A Estrela Comunicação reafirma seu compromisso em transformar histórias de superação em sucessos nas ruas e além.