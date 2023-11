Estrela carioca KONSK ilumina a cena musical com “ALL THE NIGHT”

Penúltimo lançamento do DJ e produtor carioca promete agitar as pistas de dança

No cenário efervescente da música eletrônica, o DJ e produtor carioca KONSK não para de surpreender seu público. Com o lançamento do aguardado “ALL THE NIGHT”, o penúltimo single do ano, o artista promete incendiar as pistas de dança com uma mistura única de ritmos.

Seguindo os passos de seu último sucesso, “PHYSICAL”, “ALL THE NIGHT” é uma experiência musical que navega pelos gêneros de Dance, Deep House e Brazilian Bass. A faixa, sensual e cativante, demonstra a versatilidade do artista, ideal para embalar diferentes momentos da vida cotidiana.

Energético e repleto de felicidade, KONSK continua apostando em sons que transcendem as fronteiras musicais. Seja na estrada, na academia, no aquecimento antes de uma festa noturna ou durante a própria festa, suas músicas se tornam a trilha sonora perfeita.

O videoclipe de “ALL THE NIGHT” não é apenas uma experiência auditiva, mas também visual. Enriquecido com cenas de festas memoráveis, como Festa do Dom, Bosque Bar e Halloween X, o vídeo incorpora elementos visuais que complementam a energia contagiante da música.

Com mais um lançamento agendado para dezembro, KONSK encerra seu projeto de singles do ano, preparando o terreno para o que promete ser uma nova faceta de sua arte em 2024. Os fãs podem esperar por surpresas e evolução do artista, que está determinado a conquistar ainda mais corações com sua música envolvente e vibrante.