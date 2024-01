Estreia Oceânica: Marão revela ‘Bizarros Peixes das Fossas Abissais’ com Rodrigo Santoro

Filmes sem storyboard e animação ousada caracterizam a visão única do diretor

Diretor renomado e premiado no universo da animação, Marão, conhecido por suas obras inovadoras em curtas-metragens, dá um mergulho nas águas desconhecidas da direção de longas. Seu mais recente projeto, ‘Bizarros Peixes das Fossas Abissais’, está programado para estrear em 25 de Janeiro de 2024, com distribuição da Sessão Vitrine Petrobras e parceria da Boulevard Filmes.

O filme conta com um elenco estelar, incluindo as vozes marcantes de Natália Lage, Rodrigo Santoro e Guilherme Briggs, e leva os espectadores em uma jornada única até as profundezas do oceano. Entre os personagens notáveis, destaca-se uma mulher com superpoderes excêntricos, uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica.

Marão, que possui uma carreira prolífica com 15 filmes e passagens por 667 festivais, revela que seu método de trabalho mantém-se fiel à sua filosofia artesanal. Mesmo em sua estreia na direção de longas, o diretor optou por uma abordagem única, sem storyboard ou animatic, improvisando as cenas de maneira teatral e cronológica.

O cineasta, presidente-fundador da ABCA (Associação Brasileira de Cinema de Animação), professor no curso de pós-graduação em animação da PUC por sete anos, e coordenador do Dia Internacional da Animação desde 2003, destaca sua preferência pelo formato de curta-metragem como o mais nobre na animação mundial.

Com um histórico impressionante de seleções em 667 festivais e a conquista de 127 prêmios, Marão recebeu homenagens no 20º Anima Mundi e retrospectivas em diversos festivais pelo mundo. Seus futuros projetos incluem ‘O elevador’, um longa de animação 2D voltado para adultos e jovens adultos, atualmente em pré-produção com o apoio da Riofilme.