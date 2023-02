Estreia no Globoplay e Off: “Ideias para mudar o mundo”, série documental inédita da Produtora Costa Blanca

Entre documentário e animação, série inspira ao contar histórias de pessoas que estão mudando o mundo com iniciativas sociais e sustentáveis fora da caixa.

No dia 02 de março, a Costa Blanca Films, produtora audiovisual há oito anos no mercado, especializada em entrega de narrativas multiplataforma para entretenimento e publicidade, estreia a série documental original ‘Ideias para mudar o mundo’, no Canal Off, também exibida no Globoplay. Com um formato inovador, a série documental tem sua narrativa conduzida por uma personagem de animação ficcional, Rute, surfista e ativista ambiental. Com linguagem jovem e determinada, ela explica o contexto histórico e mostra os dados numéricos sobre os temas de cada episódio: Economias alternativas, Comida para todes; Água de viver; Habitação sustentável; Cidade sustentável; Isso não é lixo. Neles, emergem as histórias das personagens reais que estão transformando o seu meio e o mundo com projetos incríveis e transgressores, em várias cidades pelo Brasil.

Com um formato inovador, a série documental tem sua narrativa conduzida por uma personagem de animação ficcional, Rute e será exibida pelo Globoplay. Créditos: Shutterstock

Após a missão de inaugurar uma linha de entretenimento no canal com o formato irreverente de Parque do Italo — indicado à categoria de melhor entretenimento esportivo no New York Festivals 2021 –, a Costa Blanca Films recebeu o desafio de criar e produzir a primeira série de não ficção do canal Off em que o esporte sai do protagonismo.

“Nunca antes estes assuntos foram discutidos com tamanha potência e aprofundamento para o público do Canal Off e acreditamos ser um momento importante de transformação que merece atenção. A Globo nos confiou esta missão de criar e produzir uma das estreias mais importantes do canal este ano e estamos muito felizes de apresentar esta série”, afirma Leila Savary, diretora da série e sócia-fundadora da Costa Blanca Films.

Ideias para mudar o mundo apresenta histórias inspiradoras de protagonistas periféricos, mulheres e pessoas pretas, histórias reais, não influenciadores, discursos políticos, agentes fora da mídia comercial, pessoas que de fato trabalham para a transformação e que estão mudando o mundo em seus entornos e comunidades.

Entre os 24 personagens: Thiago Vinicius, que aos dezoito anos criou a Agência Solano Trindade, o primeiro hub de empresas da favela do Brasil, além do Armazém e do Restaurante Organicamente; Livia Suarez, criadora da La Frida Bike, que combinou empreendedorismo social e inovação para criar bicicletas, equipamentos e espaço para mulheres negras; Rose Afefé, artista e criadora da Terra Afefé, que se propõe a pensar formas de habitar em harmonia com o planeta; Cintia Revo, criadora da ‘Revolução dos Baldinhos’, organização que surgiu entre moradores para solucionar o problema do lixo e desenvolveu uma rede de compostagem e agricultura urbana em três comunidades de Florianópolis; e Carlos de Oliveira, criador da ONG Pedala Queimados, que ao incentivar a população local a pedalar, promove valores de sustentabilidade e acessibilidade.

“Encontramos muito mais personagens do que a série comportava, pessoas incríveis. Essa acabou sendo a parte mais complexa, a seleção. Alguns fatores impediram que a gente contemplasse todo mundo que gostaríamos. Precisamos criar estratégias e optamos por trazer uma mescla entre pessoas de classes sociais, trajetórias e origens diferentes, porém unidas no mesmo propósito: na desconstrução de padrões, no abrir e ocupar espaços, na luta pela regeneração do planeta e pela equidade social, conscientes de seus privilégios ou não, abertos para o diálogo”, complementa a diretora.

A pré-produção e a produção encabeçada por Joanna Campista duraram cerca de 2 anos e contaram com uma equipe robusta de roteiro, pesquisa e consultoria, seguida de viagens por diversos estados brasileiros para encontrar essas narrativas icônicas e disruptivas. Todos os documentários de cada personagem foram 100% roteirizados e pensados cena a cena. Para isso, a diretora convidou Thiago Dantas, roteirista experiente em diversos formatos e linguagens documentais para televisão e uma pessoa engajada, atenta às pautas sociais. Os episódios foram gravados no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, sob a direção de fotografia de PH Costa Blanca.