Estreia Hoje: De Férias Com o Ex Diretoria promete ferver na MTV e Paramount+

Chegou a hora que todos esperavam! A MTV e o Paramount+ lançam hoje a temporada inédita de “De Férias Com o Ex Diretoria”. Este novo capítulo da popular franquia de reality shows promete trazer muita emoção, romance e confusão, com um elenco de peso e o retorno triunfal de Gabi Prado, André Coelho e Ana Clara. A temporada estreia primeiramente no Paramount+ e, em seguida, às 21h10, na MTV, com dois episódios seguidos para já começar com tudo.

De Férias Com o Ex Diretoria estreia hoje com elenco estelar e prêmio de R$100 Mil

No episódio de estreia, o glamour toma conta com uma festa de gala em Maragogi. A nata de todas as temporadas se reúne para celebrar os agentes do caos, os emocionados e os mais desejados. Os novos romances já começam a surgir: Escarião e Lhuis iniciam um flerte, enquanto Vini se atrapalha com o som do tablet, colocando seu date em risco. Martina se rende aos encantos de Fafa e rola o primeiro remember das férias. Lumena e Naka quebram o gelo de maneira quente, mas Lhuis entra em conflito, apontando o primeiro racha na diretoria. O clima esquenta para Maju, Martina e Sté.

No segundo episódio, a chegada do primeiro estagiário promete mais drama. O ex de Martina se encanta por Maju, mas é com Sté que ele explora as belezas de Maragogi. A tensão aumenta quando a verdade aparece e causa desentendimentos entre Lhuis e Escarião, arruinando qualquer chance de romance. O tablet envia Lumena para um passeio, deixando Naka confuso. Cleber assume a fase talarico, gerando desespero em Naka e Vini, enquanto Lis provoca uma nova briga com um comentário ácido sobre a receitinha de Lhuis.

Episódios eletrizantes e novas dinâmicas agitam a temporada gravada em Maragogi

“De Férias Com o Ex Diretoria” conta com um elenco inicial formado por Vini Buttel, Stefani Bays, Igor Freitas, Lumena Aleluia, Escarião, Nakagima, Maju Mazalli, Martina Sanzi, Fafa, Liz, Lhuis e Cleber. Nesta temporada, gravada no paradisíaco cenário de Maragogi, Alagoas, a adrenalina está garantida, com dinâmicas inéditas e um prêmio de R$100 mil em jogo. O participante que se destacar como o melhor ex da temporada será coroado CEO e levará o prêmio para casa.

Além dos episódios principais, a MTV estreia hoje “Sala da Diretoria” nas redes sociais e no canal linear. André Coelho comanda entrevistas com os participantes mais polêmicos da temporada All Star do reality, garantindo momentos engraçados e reveladores em conversas frente a frente.

“De Férias Com o Ex Diretoria” é uma produção em parceria com a produtora Floresta, e faz parte do sucesso global “Ex on The Beach”. Esta nova versão brasileira mantém a essência que cativou o público, mas com novos elementos que prometem surpreender e entreter.

Prepare-se para acompanhar esta temporada que promete ser inesquecível, repleta de emoções intensas, festas épicas e muita treta. Não perca a estreia hoje na Paramount+ e na MTV!