Estreia da série ‘Expedições ao Sagrado’ na TV Aparecida com Rodrigo Alvarez

Autor do livro “Aparecida”, o jornalista explora lugares magníficos pelo mundo

Na quinta-feira, 19 de outubro, a TV Aparecida presenteia seus telespectadores com o aguardado lançamento da série “Expedições ao Sagrado.” Este novo programa, com reportagens especiais de Rodrigo Alvarez e apresentação de Sergio Patrick, é resultado das apaixonantes viagens empreendidas pelo experiente jornalista, conhecido por seu livro “Aparecida”, que explora lugares magníficos pelo mundo em busca do Sagrado.

Jornalista Rodrigo Alvarez explora lugares sagrados em nova série

Rodrigo Alvarez, estudioso da história da religião e autor de oito livros sobre o tema, compartilha sua empolgação com o trabalho realizado para a série: “Estou muito animado com o novo programa Expedições ao Sagrado, que vai levar episódios incríveis produzidos ao redor do mundo para a TV Aparecida. Acredito que as pessoas vão aprender muito e também vão ficar felizes de viajar comigo pelo Sagrado, como a gente vem fazendo desde o começo deste ano com o projeto Jornada Infinita.”

Jornalista explora a espiritualidade em diferentes culturas

A série promete ser uma jornada espiritual, com a primeira temporada contendo 24 episódios, a ser exibida toda quinta-feira, às 22h, com reapresentação nos domingos, às 16h50.

Novo programa promete revelar tesouros espirituais em todo o mundo

Cada episódio nos levará a lugares distintos, conforme explica o jornalista: “Nosso primeiro episódio tem três locações diferentes. Vamos ao Rio Jordão falar sobre o batismo de Jesus, vamos ao Museu do Louvre, em Paris, e também a Caná, na Galileia, para falar do episódio citado no Evangelho de João, ‘As Bodas de Caná’. A gente também apresenta, no mar da Galileia, um milagre que os Evangelhos relatam ter sido realizado por Jesus.”

Rodrigo Alvarez, que anteriormente produziu a docussérie “Os Caminhos de Jesus” para o Globoplay, garante que no “Expedições ao Sagrado,” a qualidade de imagem e conteúdo é a mesma. E ao ser questionado sobre seu interesse por histórias bíblicas, revela que este interesse remonta aos tempos de colégio: “Começou nas aulas do Frei Heliodoro, no Colégio Santo Agostinho, no Rio de Janeiro, que sempre terminavam com uma Parábola de Jesus. Quando eu fui viver em São Paulo, já adulto e trabalhando como correspondente da TV Globo, eu me interessei pela história de Nossa Senhora Aparecida. Decidi pesquisar para escrever um livro que trouxesse a fé em Aparecida para um contexto cultural brasileiro.”

Os episódios de “Expedições ao Sagrado” serão apresentados no estúdio por Sergio Patrick, um jornalista com mais de 20 anos de experiência como correspondente internacional em canais como Band, SBT e CNN Brasil. Ele destaca a expectativa para o início da série: “Minha expectativa é muito grande para o início da série Expedições ao Sagrado. Não vejo a hora de mostrar para o público da TV Aparecida lugares incríveis que visitamos com o projeto Jornada Infinita. Vai ser o nosso momento de peregrinação, através do programa, para conhecer melhor as histórias, que fazem desses locais tão importantes, mesmo depois de alguns milhares de anos.”