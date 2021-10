“Estou feliz pelo que sinto e por falar sobre o que sinto”, diz João Pedro Accyoli sobre seu namoro com Johnny Massaro

A declaração do professor de Direito João Pedro Accioly chamou atenção para seu relacionamento com um famoso

Clima de romance no ar. Em uma publicação em sua rede social, o professor de Direito Constitucional, João Pedro Accioly se declarou para o então namorado famoso. Ninguém menos que o ator global Johnny Massaro.



Os dois se conheceram na infância e são amigos de longa data, há 24 anos. Discreto em suas publicações, o professor nunca havia postado antes uma foto ao lado do namorado. A postagem marca o tempo de 8 meses de namoro entre os dois. Por sua vez, Massaro também nunca havia postado uma foto ao lado de João. Talvez na intenção de manter a privacidade do casal





Fotos retiradas do Instagram de João Pedro Accioly (@jp_accioly)



Em sua publicação, que contém várias fotos, João escreveu: “Faz 8 meses hoje que namoro o amor da minha vida, que eu conheci em 97, na casa dos meus avós, no aniversário de minha prima – que descobrimos no primeiro encontro (último sábado de carnaval), ter sido a primeira “Namoradinha” do Johnny. Logo na quarta de cinzas dirigimos até a Bahia. No sábado seguinte, a gente já tava se apresentando como namorados e, 8 meses e muitos quilômetros depois, cá estamos”.



Já Johnny foi mais sucinto em sua postagem para a comemoração. Postou uma foto de infância da festa de aniversário e outra na companhia de Accioly com a seguinte legenda: “24 anos de parceria e a vida à frente!”