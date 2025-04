Estilo de vida é a chave para o emagrecimento saudável

Emagrecer vai muito além de contar calorias ou seguir dietas da moda. Segundo a nutricionista Camila Simões, o processo de emagrecimento é multifatorial e deve ser encarado como uma transformação completa no estilo de vida, sem prazo de validade. A especialista comenta que emagrecer é difícil porque envolve diversos fatores: alimentação, atividade física, saúde mental, nível de ansiedade, compulsão alimentar, preferências, paladar e fome emocional”, explica. Ela aponta que o emagrecimento se torna mais viável quando o paciente passa a valorizar os benefícios e não apenas os sacrifícios, sendo preciso encarar a jornada com paciência e entender que as novas escolhas são determinantes para um resultado duradouro e transformador.

Ao abordar o motivo pelo qual dietas muito restritivas costumam falhar, Camila é categórica ao dizer que a dieta para emagrecer deve estar integrada a uma mudança completa de estilo de vida, não podendo ter tempo determinado. Ela salienta que mudar a alimentação para emagrecer e os hábitos para manter o peso são dois pilares essenciais para o sucesso.

Jejum intermitente

A atriz Deborah Secco e a cantora Simone Mendes disseram publicamente que já aderiram ao jejum intermitente para perder peso. A técnica consiste em não se alimentar durante longos períodos do dia (entre 8, 12 e 16 horas). De acordo com a nutricionista, quando feito corretamente e com orientação, a prática pode ser uma boa aliada. “O problema é quando se usa o jejum como forma de compensação, por exemplo, após exageros em festas”, alerta. Ela destaca que, quando mal conduzido, o jejum pode comprometer o metabolismo e privar o corpo de nutrientes essenciais para a saúde.

A dieta ideal: prazerosa e adaptada à rotina

A nutricionista reforça que a qualidade da alimentação é o ponto central de uma boa dieta: alimentos naturais, nutritivos, boa hidratação e prática regular de exercícios físicos são fundamentais. Além disso, a dieta precisa estar adaptada à rotina do paciente. “Se a dieta não for compatível com o dia a dia da pessoa, ela não vai conseguir manter. E sem adesão, não há resultados”, observa.

Para aqueles que dizem “passar fome” durante a dieta, Camila enfatiza que é preciso identificar se a fome é física ou emocional, pois, muitas vezes, não é o corpo que precisa de comida, mas a mente, por causa de estresse, tristeza ou ansiedade. “Nestes casos, denominamos fome emocional. Uma abordagem comportamental se faz mais necessária que alterações dietéticas e calóricas. No caso da fome física, ajustar a alimentação com a quantidade de proteínas e fibras corretas é uma boa estratégia para saciar o paciente por mais tempo”, orienta.

Produtos diet e light: atenção ao rótulo

A escolha entre diet e light também deve ser feita com critério. Camila explica que nem todo produto light é significativamente reduzido em calorias e que o consumo excessivo pode prejudicar o emagrecimento. “Os produtos diet, por sua vez, costumam ser isentos de açúcar, mas o ideal mesmo é priorizar alimentos naturalmente nutritivos e pouco calóricos. Evitar os industrializados, mesmo os chamados ‘saudáveis’, é sempre a melhor escolha”, recomenda.

Exercícios físicos

Camila pontua que a atividade física no processo de emagrecimento é fundamental, visto que ajuda não só a aumentar o gasto calórico, mas também no controle da ansiedade, na saúde mental e no bom funcionamento do intestino. Conforme a especialista, a prática regular também contribui para mobilizar a gordura corporal, preservar a massa muscular e manter o metabolismo ativo.