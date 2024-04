Esthetic Palace Academy, inova ao oferecer o curso Masterclass Online de Toxina Botulínica

O mundo da estética exige profissionais sempre atualizados, com total domínio das técnicas mais recentes e em aprimoramento constantemente das habilidades profissionais. E é exatamente isso que as médicas Dra. Sara Oliveira e Dra. Ester Oliveira têm feito ao viajar pelo mundo e participar de cursos de harmonização facial e corporal.

As irmãs cirurgiãs também oferecem cursos online para todo o mundo

As proprietárias da Esthetic Palace Academy, são apaixonadas por compartilhar conhecimento e experiência com outros profissionais da área. Por isso, as médicas visionárias estão lançando uma nova era no mundo dos cursos de harmonização facial e corporal, ao oferecerem cursos online de alto nível, tão bons quanto os cursos presenciais.

O novo destaque da Esthetic Palace Academy é o lançamento do curso online de toxina botulínica, intitulado “Masterclass Online de Toxina Botulínica”. Esse curso é uma verdadeira revolução no ensino da estética, pois proporciona aos alunos a oportunidade de aprender as técnicas mais atualizadas do mundo, tanto teoricamente quanto por meio de demonstrações práticas.

Em uma entrevista exclusiva, as Dra. Sara e Dra. Ester compartilharam sobre a importância desse curso online e como ele está transformando a forma como os profissionais aprendem sobre a toxina botulínica. Elas destacaram que o formato online permite que os alunos tenham acesso a conteúdos de alta qualidade, mesmo estando em diferentes partes do mundo. Dessa forma, profissionais de diferentes países podem se beneficiar do conhecimento das médicas, elevando a qualidade dos tratamentos oferecidos em suas respectivas regiões.

Além disso, as médicas enfatizaram que o curso online não se limita apenas à toxina botulínica. “Estamos em processo de finalização do curso online de outras técnicas na harmonização facial, como rinomodelação, preenchimento labial, entre outras”, afirmou a Dra. Sara. Para Dra. Ester, “através dos cursos, estamos oferecendo aos profissionais da estética uma oportunidade única de se atualizarem em diversas técnicas avançadas, trazendo resultados ainda mais satisfatórios para seus pacientes, o que nos deixa bem animadas”.

Essa nova abordagem de ensino da Esthetic Palace Academy está conquistando novos clientes e ajudando as Dra. Sara e Dra. Ester a se destacarem ainda mais no mercado. Através desses cursos online, as irmãs estão sendo reconhecidas como referências na área de harmonização facial e corporal, consolidando suas carreiras na área da docência, o que automaticamente, acaba fortalecendo sua reputação profissional.

Os cursos são exclusivos para profissionais da área da saúde, tanto para iniciantes quanto para especialistas que buscam se aprimorar, especialmente para aqueles que escolheram fazer parte dessa revolução do conhecimento, oferecida dos cursos online. A Esthetic Palace Academy oferece os cursos de toxina botulínica, rinomodelação, preenchimento labial e muitos outros, com a garantia da excelência das médicas Dra. Sara e Dra. Ester Oliveira.