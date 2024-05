‘Essa união de prefeitos é de extrema importância’, diz Duzão Nogueira, prefeito de Casa Branca sobre Marcha em Brasília

Cerca de 11 mil lideranças municipais de todo o Brasil estão na capital federal para a XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Entre eles está Duzão Nogueira, prefeito de Casa Branca no interior paulista, político que prega a união entre os prefeitos para alcançar o bem comum.

A maior cobrança é a liberação de recursos”, diz Duzão Créditos: Instagram



A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios é liderada Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e reúne lideranças políticas para discutir pautas que influenciam diretamente no cotidiano das cidades.

“A CNM tem uma participação muito importante junto aos municípios, dando todo suporte. Promove esse movimento que é fundamental para as prefeituras, dando todo auxílio com relação a repasses e convênios com Governo Federal”, diz Duzão.

A Marcha é liderada Confederação Nacional dos Municípios Créditos: Secom



O político do interior paulista destaca que, desde 2022, quando assumiu como prefeito, muitos desafios foram enfrentados, principalmente quanto à falta de recursos, que é um problema comum a quase todos os municípios brasileiros. “A maior cobrança é a liberação de recursos”, diz sobre o movimento de prefeitos em Brasília.



A XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios segue até 23 de maio, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Para Duzão Nogueira, esse é um momento de união que pode render bons frutos. “Essa união de prefeitos é de extrema importância para fortalecer cada vez mais esses movimentos”, pontua.