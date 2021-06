Esquentou: Flávia Costa chama Jojo Todynho de ‘nojenta’ em rede social

A influencer , carioca respondeu indiretas da cantora.

A treta entre Jojo Todynho e a influencer Flávia Costa ganhou mais um capítulo nesta terça-feira, 8. A vencedora do programa ‘A Fazenda’, respondia fãs no Instagram, pelos storys, enquanto aguardava para fazer um procedimento estético, quando discursou sobre um comentário na caixa de perguntas do aplicativo.

“Amo quando vc ignora as inimigas kkkkk elas que lutem. Te amo Jojo, continue sendo autêntica”, disse uma fã. Então, a funkeira respondeu: “Depois que eu comecei a fazer terapia, eu deixo o povo brigar sozinho. Não vou ficar batendo palma pra maluco. Quem tem boca fala o que quer. Por internet é muito fácil, eu quero ver é no tête-à-tête. É aquele ditado, ‘atrás do portão, todo pinscher é pitbull, p*’. Eu quero ver o dia que bater de frente comigo: Vai tremer, vai. Não tem c, não tem disposição”, disparou. E completou. “O dia que eu pegar alguém e fazer de exemplo, vão ver que e não só falo”.

“Depois que eu comecei a fazer terapia, eu deixo o povo brigar sozinho , dispara Jojo Todynho.

Comentários estes que incomodaram a influencer, Flávia Costa, que não poupou críticas à cantora, também utilizando a rede social.

Se eu arrumar o endereço eu vou ficar de frente. Mas ela tem que ficar de frente também. exclama influencer Flávia Costa

“Me mandaram o vídeo aqui da ‘Nescau Falsificada’ falando. Eu não ia falar nada não, mas eu vou falar. Meu endereço sabe, porquê é bem fácil. Meu endereço é o mesmo de sempre. Porque ela frequentou muito a minha casa. Pois, ela precisou muito de mim. Então meu endereço ela sabe. O dela eu não sei. Conheço o da família, de Bangu, mas coitada… Ela é uma vergonha, não vou envergonhar a família dela”, afirmou Flávia.

Ela ainda respondeu as ameaças de Jojo, dizendo estar procurando o endereço dela para enfrentá-la. “Se eu arrumar o endereço eu vou ficar de frente. Mas ela tem que ficar de frente também. Porque se ela vier e eu tiver de costas e ela vier rolando, aí não vai dar pra mim. Mas se ela vier de frente, eu vou relembrar minha época passada, do Borel…”, chamando a cantora para a briga.

Flávia ainda ressuscitou a história do grupo de Whatsapp criado, supostamente, para falar mal de Anitta. Segundo Flávia, isso não passou de uma mentira de Jojo Todynho.

“Eu vou falar da barbaridade que ela fez, do Whatsapp, que ela inventou um grupo pra prejudicar pessoas, como ela prejudicou amizades, só pra aparecer pra amiga, pra Anitta”, alfinetou. E continuou com a indignação.

“Como a pessoa tem a capacidade de inventar? Isso que mais me impressiona. Como ela pode ser tão nojenta? Pra querer a amizade de outra pessoa, ela inventar um grupo… Ela inventou que tinha um grupo de Whatsapp falando mal da menina”, comentou a amiga de Leo Dias.

Ao fim dos stories ainda chamou Jojo Todynho de nojenta e disse não entender o porquê dela ter feito tudo isso.