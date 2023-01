Esquenta para o Mês do Orgulho começa em março em Miami e Miami Beach

A Rainbow Spring tem objetivo proporcionar o que há de melhor e mais representativo para a comunidade LGBTQIA+

O Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) apresentará em março a Rainbow Spring, programação pensada para oferecer aos viajantes LGBTQIA+ ofertas especiais para aproveitar Miami e Miami Beach nesta primavera.

A Rainbow Spring conta com eventos dedicados especialmente para as mulheres queer e pessoas negras. Créditos: Divulgação

Como aquecimento para o Mês do Orgulho em junho, os primeiros meses de 2023 estão repletos de experiências e eventos LGBTQIA+ tão diversos e coloridos quanto a própria comunidade:

Winter Party Festival (de 1º a 7 de março) nos convida a dizer adeus ao inverno e dar as boas-vindas à primavera.

Miami Beach Pride (1º a 16 de abril) celebrará o aniversário de 15 anos do maior evento LGBTQIA+ do destino com programação expandida que inclui um evento Pride Pool, um piquenique da família LGBTQIA+, a exposição Queer Art e a Pride March and Parade na Ocean Drive.

Out in the Tropics’ LatinXOXO (8 de abril) vai celebrar as vozes latinas e hispânicas na comunidade LGBTQIA+.

OUTshine LGBTQ+ Film Festival (20 a 30 de abril) apresentará filmes para cinéfilos.

SweetHeat (16 a 22 de maio) é um evento dedicado às mulheres da comunidade queer.

Sizzle Miami (25 a 29 de maio) é um dos eventos urbanos LGBTQIA+ mais populares dedicados aos foliões negros durante o fim de semana do Memorial Day.

Segundo Dan Rios, diretor de Marketing LGBTQ+ do GMCVB, Miami e Miami Beach estão entre os principais destinos dos viajantes LGBTQIA+. Créditos: Divulgação

“Viajantes LGBTQIA+ visitam a cidade o ano todo e devem ser informados sobre os eventos de Miami e Miami Beach além daqueles que são parte do Pride Month”, disse Dan Rios, diretor de Marketing LGBTQ+ do GMCVB. “Miami e Miami Beach estão entre os principais destinos para esses viajantes — oferecemos diversas experiências que atraem todos os membros da comunidade para que se sintam vistos e representados quando nos visitam.”

Os eventos acontecem entre março e maio, com atividades para agradar todos os gostos. Créditos: Divulgação

Dando sequência à Rainbow Spring, a programação do Pride Month deve incluir a lendária Wynwood Pride (9-10 de junho), Miami Marlins’ Pride at the Park (31 de maio) e o festival No Fear, We’re Queer Comedy (junho). Os dois hotéis LGBTQIA+ de Miami Beach, AxelBeach Miami e Hotel Gaythering, serão os pilares do programa, oferecendo eventos como karaokê, noite de perguntas e respostas, bingo, noite de martini e eventos esportivos.

O portal concentrará as principais informações e apresentará ofertas especiais que vão de descontos exclusivos em hotéis e atrações até condições especiais em restaurantes. Para mais informações sobre Miami e Miami Beach, visite o site do Greater Miami Convention & Visitors Bureau.