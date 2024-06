Espumante Antonella é a nova parceria da peça “A Rainha do Deserto”, com Reynaldo Gianecchini

Antonella, a marca de espumantes elaborada pela premiada vinícola brasileira Sacramentos Vinifer, tem o orgulho de anunciar sua participação como patrocinadora oficial do musical “Priscilla, a Rainha do Deserto”, estrelado por Reynaldo Gianecchini e Diego Martins, em cartaz na cidade de São Paulo.

Espumante Antonella, da vinícola Sacramentos, apoia espetáculo protagonizado por Reynaldo Gianecchini e Diego Martins

A peça, que é uma montagem oficial da Broadway, propõe um diálogo profundo sobre gênero, destacando a importância da inclusão e da diversidade na sociedade. O musical ilumina o palco com performances extraordinárias e reforça uma mensagem poderosa de aceitação e respeito às diferenças, alinhando-se perfeitamente com os valores de Antonella.

Espumante da vinícola Sacramentos apoia musical que promove inclusão e diversidade

Antonella é uma marca que desafia os estereótipos e celebra a diversidade. Os espumantes Antonella são dedicados a todas as pessoas que se reconhecem como tal, vivendo suas vidas com paixão e intensidade. Cada garrafa de Antonella é uma homenagem a essa força!

Musical "Priscilla, A Rainha do Deserto" ganha brilho com patrocínio de espumante brasileiro

Os espumantes Antonella são elaborados com uvas cultivadas na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, região reconhecida mundialmente pela excelência na produção de espumantes. Passam por um cuidadoso processo de vinificação, sob responsabilidade do consagrado enólogo Alejandro Cardozo, para garantir vinhos elegantes, frescos e vibrantes.

A família Antonella é composta por três versões: Antonella Brut, Antonella Brut Rosé e Antonella Moscatel, que já nasceram premiadas internacionalmente. O Guia Descorchados, a mais importante publicação da América do Sul, concedeu 91 pontos para o Antonella Moscatel e 90 pontos para o Antonella Brut e para o Antonella Brut Rosé.

Antonella se destaca por sua qualidade premium e compromisso com a diversidade. Através de seus produtos e parcerias, a marca busca inspirar pessoas e celebrar a vida com paixão e intensidade. “Priscilla, a Rainha do Deserto” encontra na Antonella um patrocinador que não só apoia o espetáculo, mas também compartilha de sua visão inclusiva e celebratória da diversidade.

Os espumantes Antonella estão disponíveis nas lojas físicas e no e-commerce da importadora World Wine. Para mais informações, visite o site oficial da World Wine