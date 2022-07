Esposa do cantor Antony, da dupla com Gabriel, influencer Jessica Sabbag compartilha rotina com os seguidores

Com aproximadamente 1 milhão de seguidores no Instagram, a influencer Jessica Sabbag, esposa do cantor Antony, da dupla Antony e Gabriel, aposta no humor para criar conteúdos autênticos

Com aproximadamente 1 milhão de seguidores no Instagram, a influencer Jessica Sabbag, esposa do cantor Antony, da dupla Antony e Gabriel, aposta no humor para criar conteúdos autênticos. A realidade da rotina e os hábitos saudáveis do dia a dia favorecem o sucesso de Jessica Sabbag entre as seguidoras, que veem nela uma inspiração.

Aos 29 anos, Jéssica cria conteúdos bem reais e semelhantes ao dia a dia de muitas mulheres, além dos vídeos de casal que fazem o maior sucesso, ela também dá dicas de conteúdo, é uma das influenciadoras que mais fala a linguagem de suas seguidoras, com verdade, simplicidade e uma pitada de bom humor

Natural de Joaquim Távora, no Paraná, atualmente Jessica Sabbag mora em Londrina e é formada em Fisioterapia. Começou a compartilhar momentos da vida pessoal nas redes sociais por influência do marido, o cantor Antony e hoje encara a rotina de influencer como sua profissão. A digital influencer se considera humilde, simples e extrovertida e conta que uma “brincadeira de vídeos” durante a pandemia fez com que ela chegasse à nova carreira: a de influenciadora.

Entre os diversos vídeos viralizados, Jessica Sabbag já alcançou mais de 8 milhões de visualizações e começou a realizar trabalhos importantes com marcas como Brahma, Britania, Brastemp, Chevrolet, Gummy Hair, Ypê, Cachaça Moretti, entre outras. Além de ser convidada para diversos eventos como presença VIP, Jessica Sabbag também tem participado de clipes musicais e de shows.