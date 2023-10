Esporte e Educação juntos: Demà Jovem by Renapsi implementa o Olympism365 no Brasil

O esporte e a Educação podem andar juntos. A Demà Jovem by Renapsi e a Fundação SES firmaram parceria para realizar, pela primeira vez no Brasil, o Olympism365, projeto do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Aula inaugural do Olympism realizada pela Demà Jovem By Renapsi

Esse projeto une esporte e educação, para agregar valores como amizade, jogo limpo, compreensão mútua, igualdade e solidariedade na jornada de capacitação e conhecimento dos jovens aprendizes.

Rayane monteiro, Diretora Educacional da Renapsi

Integrando o eixo “Esporte, Educação e Meios de vida” do Olympism365, a Demà Jovem by Renapsi vai atuar na promoção de práticas para consolidar o papel transformador do esporte na sociedade, com atividades nos polos distribuídos nos estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal.

Serão doze aulas, com momentos de teoria e prática, por 1 ano, que deve impactar positivamente cerca de 10 mil jovens, com idades entre 14 e 24 anos, para engajá-los na realização de sonhos e ainda contribuírem para uma sociedade mais unidade e justa.